Известны подробности жуткого ДТП под Тюменью, в котором погибли три человека

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
В жуткой аварии, произошедшей в ночь субботы под Тюменью, погибла 16-летняя школьница. Девочка находилась в гостях у бабушки в селе Онохино. В субботу она отпросилась погулять с друзьями.
Вместе с ребятами они поехали на базу отдыха на Червишевском тракте. Авария произошла, когда подростки возвращались домой. За рулем, предположительно, находился 20-летний житель Онохино, в автомобиле также был ещё один молодой человек. Все они погибли.
В настоящее время выясняется, был ли трезв водитель. Известно, что ВАЗ 2110 был снят с регистрационного учёта в ГИБДД.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на объездной дороге в Тюмени произошла массовая авария с участием двух самосвалов и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, у водителя одного из самосвалов отказали тормоза. В ДТП травмы получили два человека.