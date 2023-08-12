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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

В ДТП на тюменской трассе погибла 16-летняя девушка

Известны подробности жуткого ДТП под Тюменью, в котором погибли три человека

12 августа 2023, 15:09
Фото: ГИБДД

В ДТП на тюменской трассе погибла 16-летняя девушка

В автомобиле находилась компания друзей, возвращавшихся с базы отдыха домой.
Сюжет
ДТП

В жуткой аварии, произошедшей в ночь субботы под Тюменью, погибла 16-летняя школьница. Девочка находилась в гостях у бабушки в селе Онохино. В субботу она отпросилась погулять с друзьями.

Вместе с ребятами они поехали на базу отдыха на Червишевском тракте. Авария произошла, когда подростки возвращались домой. За рулем, предположительно, находился 20-летний житель Онохино, в автомобиле также был ещё один молодой человек. Все они погибли.

В настоящее время выясняется, был ли трезв водитель. Известно, что ВАЗ 2110 был снят с регистрационного учёта в ГИБДД.

На трассе под Тюменью в ДТП погибли три человека
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Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на объездной дороге в Тюмени произошла массовая авария с участием двух самосвалов и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, у водителя одного из самосвалов отказали тормоза. В ДТП травмы получили два человека.

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