Блогер Литвин подарил BMW M4 17-летней жительнице Тобольска

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
17-летняя жительница Тобольска Елизавета выиграла автомобиль BMW M4 в розыгрыше, организованном блогером-миллионником Михаилом Литвиным. Конкурс состоялся в пятницу вечером в прямом эфире на его youtube-канале.
«Тачка уезжает в Тобольск 17-летней девочке Елизавете. Тюменская область, поздравляем! Ваши земляки сегодня выиграли», — сообщил блогер во время прямого эфира.
И добавил, что помимо автомобиля было разыграно 100 экземпляров техники от Apple и годовой запас энергетических напитков. Всего в розыгрыше приняло участие более 370 тысяч подписчиков.
Ранее «Наш Город» писал, что учитель из Тюменской области выиграл в «Жилищной лотерее» 5 миллионов рублей. Вы выигранные деньги он намерен приобрести недвижимость.