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Блогер Литвин подарил BMW M4 17-летней жительнице Тобольска

Блогер Литвин подарил BMW M4 17-летней жительнице Тобольска

12 августа 2023, 05:24
Фото: youtube-канал ЛИТВИН
Девушка выиграла спорткар во время розыгрыша призов.
Сюжет
Тюмень
Видео: тг-канал ЛИТВИН

17-летняя жительница Тобольска Елизавета выиграла автомобиль BMW M4 в розыгрыше, организованном блогером-миллионником Михаилом Литвиным. Конкурс состоялся в пятницу вечером в прямом эфире на его youtube-канале.

«Тачка уезжает в Тобольск 17-летней девочке Елизавете. Тюменская область, поздравляем! Ваши земляки сегодня выиграли», — сообщил блогер во время прямого эфира.

И добавил, что помимо автомобиля было разыграно 100 экземпляров техники от Apple и годовой запас энергетических напитков. Всего в розыгрыше приняло участие более 370 тысяч подписчиков.

Ранее «Наш Город» писал, что учитель из Тюменской области выиграл в «Жилищной лотерее» 5 миллионов рублей. Вы выигранные деньги он намерен приобрести недвижимость.

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