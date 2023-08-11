Все расписано до сентября: тюменцы не могут купить страусиные яйца

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Жители Тюмени не смогут в этом году приобрести страусиные яйца. Все заказы уже расписаны до сентября.
Ферма страусов располагается в селе Чикча (недалеко от Тюмени), «золотые яйца» стоят около 1 700 рублей. На ферме живёт множество других животных — кабаны, лошади, козы. Стоит отметить, что в Москве страусиные яйца продаются по 2,5 — 3 тысячи рублей.
«Сейчас уже не заказать яйца, всё расписано до сентября», — сообщил «Нашему городу» представители тюменской фермы.
Тюменцы смогут купить яйца страуса только с апреля следующего года. Отмечается, что ферма работает в Тюменском районе уже 14-й год.
Ранее «Наш город» сообщал, что за последний год цены на яйца поднялись на 12%. Индюшатина идёт на рекордное повышение цены вслед за свининой.