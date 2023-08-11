Все расписано до сентября: тюменцы не могут купить страусиные яйца

Ферма страусов располагается в селе Чикча (недалеко от Тюмени), «золотые яйца» стоят около 1 700 рублей. На ферме живёт множество других животных — кабаны, лошади, козы. Стоит отметить, что в Москве страусиные яйца продаются по 2,5 — 3 тысячи рублей.