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В Тюмени изменится схема движения автобуса №96

В Тюмени изменится схема движения автобуса №96

11 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
Будут исключены несколько остановок.

В областной столице с 1 сентября изменится схема движения маршрута №96. Автобус следует от остановки «Завод медоборудования» до ЖК «Москва».

«Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „ул. Волгоградская“, „ул. Парковая“, „ул. Большевиков“, „ул. Мира“, „Универмаг“ в обратном направлении», — сообщает «Тюмень — наш дом».

Более полную информацию можно получить по телефону 8-800-250-0722.

С начала лета это уже 14 изменение маршрута городских автобусов. В основном это связанно с ремонтом коммунальных сетей и дорог в Тюмени. Ранее сообщалось, что на двух участках улицы Заречный проезд продлили ограничение движения. Данные меры продлятся до конца августа. На улице Заречный проезд, в районе дома №14 нельзя будет проехать до 20 августа. А в районе дома №33 участок дороги будет закрыт до 31 августа.

В Тюмени изменится схема движения двух автобусных маршрутов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Автобусы
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