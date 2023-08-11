В Тюмени изменится схема движения автобуса №96

С начала лета это уже 14 изменение маршрута городских автобусов. В основном это связанно с ремонтом коммунальных сетей и дорог в Тюмени. Ранее сообщалось, что на двух участках улицы Заречный проезд продлили ограничение движения. Данные меры продлятся до конца августа. На улице Заречный проезд, в районе дома №14 нельзя будет проехать до 20 августа. А в районе дома №33 участок дороги будет закрыт до 31 августа.