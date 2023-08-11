В Тюмени изменится схема движения автобуса №96

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В областной столице с 1 сентября изменится схема движения маршрута №96. Автобус следует от остановки «Завод медоборудования» до ЖК «Москва».
«Из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „ул. Волгоградская“, „ул. Парковая“, „ул. Большевиков“, „ул. Мира“, „Универмаг“ в обратном направлении», — сообщает «Тюмень — наш дом».
Более полную информацию можно получить по телефону 8-800-250-0722.
С начала лета это уже 14 изменение маршрута городских автобусов. В основном это связанно с ремонтом коммунальных сетей и дорог в Тюмени. Ранее сообщалось, что на двух участках улицы Заречный проезд продлили ограничение движения. Данные меры продлятся до конца августа. На улице Заречный проезд, в районе дома №14 нельзя будет проехать до 20 августа. А в районе дома №33 участок дороги будет закрыт до 31 августа.