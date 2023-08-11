В районе Дома обороны в Тюмени сузят проезжую часть на 2 недели

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Калининском округе Тюмени на 2 недели сузят проезжую часть. В администрации города сообщили, что изменения затронут участки дорог по улице Льва Толстого (в районе Луначарского 40) и по улице Ямской (в районе дома 65). Здесь с 11 августа по 25 августа из-за работ по капремонту теплосетей будет сужена проезжая часть.
Кроме того, как сообщили власти города, 12 августа в городе по улице Привокзальной (от здания 12 до здания 28) будет перекрыта дорога.
— На время проведения культурно-массового мероприятия — фестиваля
креативной индустрии «Проводник» 12.08.2023 в период с 08 до 23 часов планируется прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге ул. Привокзальной от здания № 12 до здания № 28 «а»., — рассказали в администрации города.
Власти города просят автомобилистов быть внимательными на дорогах, обращать внимание на дорожные знаки и принять к сведению вышеуказанную информацию.