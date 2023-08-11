В районе Дома обороны в Тюмени сузят проезжую часть на 2 недели

В Калининском округе Тюмени на 2 недели сузят проезжую часть. В администрации города сообщили, что изменения затронут участки дорог по улице Льва Толстого (в районе Луначарского 40) и по улице Ямской (в районе дома 65). Здесь с 11 августа по 25 августа из-за работ по капремонту теплосетей будет сужена проезжая часть.