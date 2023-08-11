В преддверии праздника тюменских строителей поощрили за созидательный труд

«Строительной отрасли быть впереди помогают традиции, сформированные веками. В период начала каменного строительства „вольные каменщики“ — масоны сформировали отличное от другого общества мировоззрение — стремление прогнозировать будущее и преображать мир, умение добиваться результатов своего труда и следовать принципам товарищества. Этому следуют строители и сегодня. Ровно сто шестьдесят лет назад, в 1863 году, в Тюмени был построен первый в Сибири водопровод. А сегодня на улице Ялуторовской заменена одна из последних чугунных труб, и водовод, созданный из современных прочных и долговечных материалов, будет введен в действие», — сказал Евгений Борисович и пожелал строителям дальнейших результатов в работе.