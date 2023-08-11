В преддверии праздника тюменских строителей поощрили за созидательный труд

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Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в видеообращении поздравил тюменцев с Днем строителя, отметив, что в 2023 году исполняется десять лет Минстрою России: «За это время заложен прочный фундамент отрасли. Сегодня все делается для того, чтобы обеспечить её стабильность и долгосрочное развитие».
Губернатор Александр Моор привел данные: за последние пять лет в Тюменской области введено в эксплуатацию почти 8,5 млн квадратных метров жилья, благоустроено 160 общественных пространств, 370 дворов и 600 детских площадок: «В 2022 году тюменским строителям удалось поставить абсолютный рекорд и ввести в эксплуатацию 2 млн 245 тысяч квадратных метров жилья».
Председатель Тюменской городской Думы, почетный строитель РФ Евгений Заболотный подчеркнул, что строительная отрасль — локомотив экономики региона, который дает возможность другим отраслям двигаться вперед. Причинами успеха, по мнению Евгения Борисовича, являются поддержка властей, требовательность населения к качеству работы строителей и благодарность земляков за результат.
«Строительной отрасли быть впереди помогают традиции, сформированные веками. В период начала каменного строительства „вольные каменщики“ — масоны сформировали отличное от другого общества мировоззрение — стремление прогнозировать будущее и преображать мир, умение добиваться результатов своего труда и следовать принципам товарищества. Этому следуют строители и сегодня. Ровно сто шестьдесят лет назад, в 1863 году, в Тюмени был построен первый в Сибири водопровод. А сегодня на улице Ялуторовской заменена одна из последних чугунных труб, и водовод, созданный из современных прочных и долговечных материалов, будет введен в действие», — сказал Евгений Борисович и пожелал строителям дальнейших результатов в работе.
По традиции в канун профессионального праздника были подведены итоги ежегодного конкурса «На лучшее достижение в строительной отрасли Тюменской области». В этом году награду получили: «Тюменская домостроительная компания», «Мостострой-11», «Завод железобетонных изделий-3», «Винзилинский завод керамзитового гравия», «ЭНКО ГРУПП», строительный институт Тюменского индустриального университета.