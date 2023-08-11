У тюменца выявили очень редкого паразита, живущего под кожей

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Тюменской области зарегистрирован первый за 2023 год случай заражения дирофиляриозом. По данным Роспотребнадзора, это паразитарное заболевание разносят комары в южных странах мира.
Стоит отметить, что в 2022 году в Тюменской области зарегистрировали два подобных случая. Все зараженные — взрослые.
Дирофиляриоз — болезнь, вызванная паразитом. Вместо взрослых особей, болезнь вызывает личинка гельминта. Обычно оно распространяется комарами, заболевание чаще встречается в теплых регионах, таких как Австралия, Южная Америка, Африка, Юг России и Средняя Азия. В последние годы заболеваемость дирофиляриозом также стала возрастать в умеренных климатических условиях.
Наиболее распространенными видами нематод, которые инфицируют людей, являются Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis. Они паразитируют в теле собаки и кошки. Редко дирофиляриоз может быть передан человеку от дикого животного.
У человека скрытая форма дирофиляриоза может продолжаться от нескольких месяцев до года. Одним из главных симптомов является появление болезненного уплотнения под кожей или на слизистой с покраснением и зудом. Часто пациенты, замечая на своем теле опухоль, обращаются к хирургу, и во время операции гельминт обнаруживается. При движении гельминта возникают излишнее слюноотделение и зуд. Вероятность заразиться дирофиляриозом особенно высока в период активности комаров.
Две недели назад сообщалось, что в Тюменской области зафиксированы сразу три случая заражения менингококковой инфекции. Для сравнения, в минувшем году было выявлено шесть случаев менингита, один из них закончился смертельным исходом. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней. Первыми признаками инфекции являются повышение температуры до 40 градусов, озноб, головная боль, сыпь на лице и теле. При обнаружении данных симптомов следует немедленно обращаться в медицинское учреждение. В особой группе риска находятся пожилые люди и младенцы — болезнь у них протекает в тяжелой форме. Основная мера профилактики — раннее выявление и изоляция больных.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице с начала 2023 года было зарегистрировано 10 случаев заболевания корью. Роспотребнадзор даже рекомендовал тюменским работодателям собрать данные об имеющихся прививках кори у сотрудников. С 1968 года СССР, а потом и Россия уверенно искореняло заболевание Почти 25 лет назад медики провели повторную вакцинацию от опасной инфекции среди детей в возрасте 6 лет (первая прививка ставится в 12 месяцев).