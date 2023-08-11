У тюменца выявили очень редкого паразита, живущего под кожей

Две недели назад сообщалось, что в Тюменской области зафиксированы сразу три случая заражения менингококковой инфекции. Для сравнения, в минувшем году было выявлено шесть случаев менингита, один из них закончился смертельным исходом. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней. Первыми признаками инфекции являются повышение температуры до 40 градусов, озноб, головная боль, сыпь на лице и теле. При обнаружении данных симптомов следует немедленно обращаться в медицинское учреждение. В особой группе риска находятся пожилые люди и младенцы — болезнь у них протекает в тяжелой форме. Основная мера профилактики — раннее выявление и изоляция больных.