Тюменских полицейских заставляют работать без выходных и отпуска

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Сотрудников Тюменского линейного отдела полиции МВД РФ не хватает. Их заставляют работать сверхурочно и без выходных. О кадровом дефиците рассказал источник издания Ура.ру.
«В отделе катастрофически не хватает сотрудников. В частности, рядового состава. Из-за этого многим постовым, которые работают, непосредственно, „в полях“, приходится работать сверхурочно. Плюс — стало сложнее взять выходной, или согласовать отпуск», — сообщил источник агентства.
При этом сотрудники МВД увольняются, заменить их некем. В пресс-службе МВД РФ по УрФО подтвердили наличие вакансий в линейном отделе тюменской полиции. На данный момент ряд стажеров проходит курс первоначальной профподготовки.
В конце марта дефицит сотрудников полиции в Тюмени превышал 360 человек, об этом рассказали представители тюменского УМВД на заседании гордумы Тюмени. Штатная численность полицейских в городе — 2114 человек, некомплект в городе почти 17%.
По информации замглавы УМВД по Тюменской области Вячеслава Шуляка, дефицит полицейских в регионе (в целом) 11-12%. Об этом он сообщил депутатам Тюменской облдумы 14 марта.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале года в тюменских колониях не хватало надзирателей. По данным официального сайта УФСИН России по Тюменской области, ведомство искало десятки надзирателей в ИК-1, ИК-2, ИК-4, ИК-6, СИЗО-1 и СИЗО-2. Тогда ощущался дефицит младших инспекторов отдела охраны, инспекторов отдела исполнения наказаний, сотрудников группы надзора отдела безопасности. Только в Тюмени ИК-1 и ИК-2 требулись 30 человек. В тобольские КП-9 и ИК-13 набирают 10 сотрудников. В СИЗО-1 готовы были нанять 45 человек. Об условиях найма сотрудников и зарплате не сообщается.