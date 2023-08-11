Тюменских полицейских заставляют работать без выходных и отпуска

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале года в тюменских колониях не хватало надзирателей. По данным официального сайта УФСИН России по Тюменской области, ведомство искало десятки надзирателей в ИК-1, ИК-2, ИК-4, ИК-6, СИЗО-1 и СИЗО-2. Тогда ощущался дефицит младших инспекторов отдела охраны, инспекторов отдела исполнения наказаний, сотрудников группы надзора отдела безопасности. Только в Тюмени ИК-1 и ИК-2 требулись 30 человек. В тобольские КП-9 и ИК-13 набирают 10 сотрудников. В СИЗО-1 готовы были нанять 45 человек. Об условиях найма сотрудников и зарплате не сообщается.