Тюменские бизнесмены резко увеличили расходы на рекламу

Во втором квартале 2023 года спрос на услуги по созданию и продвижению сайтов компаний в областной столице значительно увеличился по сравнению с прошлым годом. По данным сервиса «Авито Услуги» рост почти в 4 раза. Эксперты отмечают, что услуги по маркетингу и рекламе стали популярнее у предпринимателей малого бизнеса в Тюменской области. Спрос на них вырос на 130%. Ежегодно всё больше владельцев малого и среднего бизнеса в Тюмени предпочитают воспользоваться услугами фрилансеров в продвижении своих товаров.