Тюменские бизнесмены резко увеличили расходы на рекламу

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Во втором квартале 2023 года спрос на услуги по созданию и продвижению сайтов компаний в областной столице значительно увеличился по сравнению с прошлым годом. По данным сервиса «Авито Услуги» рост почти в 4 раза. Эксперты отмечают, что услуги по маркетингу и рекламе стали популярнее у предпринимателей малого бизнеса в Тюменской области. Спрос на них вырос на 130%. Ежегодно всё больше владельцев малого и среднего бизнеса в Тюмени предпочитают воспользоваться услугами фрилансеров в продвижении своих товаров.
Эксперты отмечают, что темпы роста спроса на услуги по созданию и продвижению сайтов в этом году значительно превышают прошлогодние показатели. В Тюмени этот показатель значительно скромнее — только +20%.
Активность предпринимателей в сети постепенно увеличивается, бизнес всё больше привлекает профессионалов из других регионов удаленно, сообщает «РБК Тюмень».
«Растет и число предложений по всей стране: во II квартале 2023 года количество объявлений от специалистов по созданию и продвижению сайтов выросло на 39% год к году, от специалистов по маркетингу и рекламе — на 17%», — отметил эксперт.
Наблюдается самый активный рост спроса на услуги в области маркетинга и рекламы в городах Екатеринбурге (+243%), Нижнем Новгороде (+236%), Новосибирске (+204%), Москве (+195%) и Санкт-Петербурге (+182%).
Согласно данным департамента экономики Тюменской области, количество малых и средних предприятий (МСП) увеличилось на 4% к прошлому году и достигло отметки в 68,8 тысячи. Самозанятых теперь больше 220 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце июня аквапарк «ЛетоЛето» искал директора по маркетингу. Ему предлагают зарплату от 200 до 350 тысяч рублей. От соискателей требовали большой опыт работы в этой сфере и умение решать сложные задачи в части рекламы, взаимодействия со СМИ, работы с подчинёнными (их 13 человек). Стоит отметить, что подобная вакансия уже размещалась 24 мая.