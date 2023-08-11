Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные

В областной столице 12 августа будет холодный ветер и ясная погода. Осадков тоже не ожидается. По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», утром в субботу будет +16. Днем небо в городе затянет тучами. Однако ближе к вечеру снова будет ясная погода. Температура воздуха прогреется до +18. Несмотря на наличие солнца, в городе будет прохладно. Связано это с северным ветром, скорость которого в дневное время достигнет 5,9 м/с.