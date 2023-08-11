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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В предстоящие выходные в регионе будет холодно и ветрено

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные

11 августа 2023, 09:44
В предстоящие выходные в регионе будет холодно и ветрено

В Тюменской области 12 и 13 августа температура ночью опустится до +4 градусов

К выходным в регионе усилится ветер и упадет температура.
Сюжет
Тюмень

В областной столице 12 августа будет холодный ветер и ясная погода. Осадков тоже не ожидается. По прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», утром в субботу будет +16. Днем небо в городе затянет тучами. Однако ближе к вечеру снова будет ясная погода. Температура воздуха прогреется до +18. Несмотря на наличие солнца, в городе будет прохладно. Связано это с северным ветром, скорость которого в дневное время достигнет 5,9 м/с.

Влажность воздуха составит 46%. Ночью температура опустится до +7.

В воскресенье, 13 августа, синоптики обещают тюменцам солнечную погоду. Воздух прогреется до +21. Никаких осадков и туч. Ветер сменит направление. Он придет с северо-запада. Порывистость ветра составит 1,9 — 3,8 м/с. Влажность воздуха будет 32% в дневное время и 75% — в ночное.

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Тоболякам в выходные не удастся принять солнечные ванны. Здесь будет пасмурно и холодно. Небо затянет тучами. Температура воздуха прогреется не выше +16. Ветер подует с севера со скоростью 3,3-5 м/с. Влажность воздуха составит 61%. Температура ночью опустится до +8.

Утром в воскресенье в Тобольске будет +9 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +16 градусов. В ночное время опять опустится в два раза. Влажность воздуха составит 42-50% в дневное время и 71% — в ночное.

Напомним, что на севере области пасмурная погода наблюдается еще с конца июля. Сначала на город наступили ливни и грозы, а сейчас пришло похолодание.

Возможно, что картина изменится к началу осеннего сезона. Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что резкое похолодание грозит жителям региона во второй половине сентября. Однако нынешняя ситуация с сильными ветрами и неясной погодой изменится уже на следующей неделе.

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В Заводоуковске 12 августа температура воздуха прогреется до +18. Ночью этот показатель опустится до +4. В городе в субботу будет переменчивая облачность. Влажность воздуха составит 37% в дневное время и 74% — ночью. Днем здесь будет холодный северный ветер. Он накроет город со скоростью 7, 2 м/с. Это существеннее, аналогичной ситуации в областной столице. Вечером скорость опустится до 4 м/с.

13 августа жители города могут наблюдать ясную, солнечную погоду и понижение ветра до 5 м/с. Ночью ветер придет с северо-запада со скоростью 1,6 м/с. Влажность воздуха составит 30% в дневное время и 77% в ночное соответственно.

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Температура воздуха в Ялуторовске 12 августа составит +18. Ночью этот показатель опустится до +6. Влажность воздуха будет 47%. Синоптики обещают малооблачную погоду. Однако ветер, как и в другой части региона, здесь придет с севера. Прерывистый ветер подует со скоростью 5,1 — 6,2 м/с. Ночью будет ясно, скорость ветра снизится до 2 м/с.

13 августа здесь будет ясно. В течение дня температура воздуха продержится до +20. Влажность воздуха составит 44%. В городе будет ясно. Утренний северо-западный ветер в Ялуторовске сменит полуденный северный. Он придет в город со скоростью 4 м/с.

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В Ишиме 12 августа сохранится пасмурная погода. Напомним, в течение недели жителей города не жаловало солнце. Кроме того, в субботу порывы ветра составят 4,3-6 м/с. Температура воздуха составит +16. Жителям Ишима явно не позавидуешь: аналогичную погодную ситуацию можно наблюдает на севере региона. Ночью температура воздуха опустится до +4.

В текущее воскресенье в городе будет +18. Синоптики обещают переменчивую облачность. Влажность воздуха будет 50%. Северный ветер придет в город со скоростью 4,3 — 6 м/с.

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