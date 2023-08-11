Пентхаус «под ключ». Можно ли в Тюмени найти жилье с ремонтом в топовой новостройке

Мастер-спальня с собственной гардеробной, лоджией и ванной может стать оплотом уюта для родителей, которые иногда мечтают сбежать от детской суеты и быта в свой маленький мирок спокойствия и любви. Эта комната с тропическим принтом на стене словно уносит вдаль от забот куда-то на остров Баунти. А чтобы жаркий климат песчаного побережья не подарил вам солнечный удар, всегда можно включить кондиционер. От тюменской духоты он, кстати, тоже вполне спасает. Он установлен в каждой комнате пентхауса.