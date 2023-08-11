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Пентхаус «под ключ». Можно ли в Тюмени найти жилье с ремонтом в топовой новостройке

Пентхаус «под ключ». Можно ли в Тюмени найти жилье с ремонтом в топовой новостройке

11 августа 2023, 04:10
Фото: Быданов Андрей Анатольевич
На «Авито» появился уникальный объект недвижимости для неповторимых личностей.

Многие мечтают жить на широкую ногу в роскошной квартире, словно из крутого американского ситкома или голливудского кино-бестселлера. А ведь такой уровень престижной недвижимости можно себе позволить, даже проживая в Тюмени. Как вариант: выбрать жемчужину всех элитных домов — пентхаус. Большая территория, обзор на лучшие виды города и днем, и ночью, а также непревзойденный комфорт высокого класса.

Такое статусное жилье как раз для людей, у которых развито чувство прекрасного. И даже среди готовых вариантов тюменцы могут найти по-настоящему стоящий — с дизайнерским оформлением и нетривиальной планировкой. Например, на «Авито» сейчас выставлен на продажу шикарный четырехкомнатный пентхаус с трехметровыми потолками, невероятным ремонтом и местом на подземном паркинге в качестве подарка потенциальным покупателям. Он находится на последнем, семнадцатом этаже ЖК «Новин».

Прямо с порога считывается творческий подход к дизайну интерьера — на стене в прихожей изображена карта мира из классического кирпича. Здесь же в специальной нише обустроили место для хранения верхней одежды и обуви.Прямо с порога считывается творческий подход к дизайну интерьера — на стене в прихожей изображена карта мира из классического кирпича. Здесь же в специальной нише обустроили место для хранения верхней одежды и обуви.
Прямо с порога считывается творческий подход к дизайну интерьера — на стене в прихожей изображена карта мира из классического кирпича. Здесь же в специальной нише обустроили место для хранения верхней одежды и обуви.
Фото: Быданов Андрей Анатольевич

В таком пентхаусе площадью 145 квадратов вполне мог бы оборудовать свое супергеройское логово какой-нибудь стильный герой комиксов, но продавец предлагает его жителям города. Тем более, что у героев комиксов, как мы знаем, обычно не бывает семьи, а эта квартира без сомнений словно создана для того, чтобы обустроить тут настоящее фамильное жилище.

Благодаря огромному количеству витражных окон в каждой комнате квартира наполнена дневным светом, и это делает ее по-настоящему уютной.

Особое место для семейных вечеров и приема гостей

Богатство и широта души этой квартиры заключены в самом просторном пространстве — светлой кухне-гостиной площадью почти 50 квадратных метров. Здесь, в аутентичном, и в то же время сдержанном месте, можно собирать на ужин дорогих сердцу друзей или устраивать семейные вечера просмотра фильмов. Танец журавлей, запечатленный на стенах комнаты, дарит атмосферу легкости и еще больше расширяет пространство.

Фото: Быданов Андрей Анатольевич

С кухни есть выход на отдельную лоджию, а из гостинной — в смежную комнату, где на стене гостей приветствует репродукция части картины «Рождение Венеры» пера Сандро Боттичелли. Этот уголок для истинных эстетов может стать уютной гостевой спальней или рабочим кабинетом. А спрятав вход за плотными шторами, можно создать свою особую тайную комнату, скрытую от взора остальных.

Фото: Быданов Андрей Анатольевич

Уединенный приват для спальни хозяев

Мастер-спальня с собственной гардеробной, лоджией и ванной может стать оплотом уюта для родителей, которые иногда мечтают сбежать от детской суеты и быта в свой маленький мирок спокойствия и любви. Эта комната с тропическим принтом на стене словно уносит вдаль от забот куда-то на остров Баунти. А чтобы жаркий климат песчаного побережья не подарил вам солнечный удар, всегда можно включить кондиционер. От тюменской духоты он, кстати, тоже вполне спасает. Он установлен в каждой комнате пентхауса.

Комната — 12,47 кв. м, панорамная лоджия — 2,46, гардеробная — 2,43 и отдельная ванная — 3,45.Комната — 12,47 кв. м, панорамная лоджия — 2,46, гардеробная — 2,43 и отдельная ванная — 3,45.
Комната — 12,47 кв. м, панорамная лоджия — 2,46, гардеробная — 2,43 и отдельная ванная — 3,45.
Фото: Быданов Андрей Анатольевич

Две лаконичные комнаты для детей

По соседству есть еще две комнаты. Одну можно отдать подростку или ребенку постарше. Площади в 13,38 квадратов вполне хватит как прекрасной юной девушке, которая мечтает о собственном будуарном столике и большом зеркале в полный рост, так и бунтарю-подростку. Почему бы и не подсветить здесь стены неоновым кабелем, не повесить на стену гитару или не подключить приставку? Лаконичный дизайн спальни позволяет экспериментировать как угодно душе!

Фото: Быданов Андрей Анатольевич

Вторая детская с бабочками пока обставлена как комната для младшего ребенка. По желанию хозяев здесь могут разместиться и несколько малышей.

В площадь 16,78 квадратов комфортно впишутся две небольшие детские кровати, зона для игр и столик для творчества.В площадь 16,78 квадратов комфортно впишутся две небольшие детские кровати, зона для игр и столик для творчества.
В площадь 16,78 квадратов комфортно впишутся две небольшие детские кровати, зона для игр и столик для творчества.
Фото: Быданов Андрей Анатольевич

В квартире предусмотрены еще две уборные и кладовые — здесь точно хватит места под все необходимое. В санузлах установлена итальянская сантехника: принимать ванну или душ станет особенно приятным занятием.

В закрытом дворе, утопающем в зелени и цветах, расположены детские игровые комплексы и места отдыха, а в шаговой доступности от дома есть все для комфортной жизни семьи: школы, детские сады, гипермаркеты, кофейни и многое другое.

В Тюмени редко удается найти в продаже действительно уникальную квартиру с готовым дизайнерским ремонтом. Такие предложения всегда привлекают внимание и интерес покупателей, готовых к экспериментам. Вся мебель и бытовая техника останется для нового владельца, поэтому можно переезжать в день сделки и наслаждаться жизнью в новом роскошном пентхаусе, — рассказал продавец квартиры.

Стоимость эксклюзивной квартиры на улице 50 лет Октября, 57в — можно узнать по телефону или приехать на просмотр. Записаться на экскурсию и получить подробную информацию можно по телефону +7 999-343-14-94.

Рекламодатель: ИП Попова Светлана Геннадьевна, avito.ru/tyumen/kvartiry/4-k._kvartira

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Покупка квартир#Квартиры#Новостройка#Авито
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