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Отметил день рождения: пьяный водитель из Тобольска чуть не убил детей

Отметил день рождения: пьяный водитель из Тобольска чуть не убил детей

11 августа 2023, 06:58
Фото: ГИБДД Тюменской области
Несовершеннолетние девочки доставлены в больницу с травмами.
Сюжет
Дети

В Тюменской области вечером 10 августа произошло ДТП с участием пьяного водителя. В областной ГИБДД сообщили, что авария произошла на 30-м километре трассы Тобольск-Байгара. Здесь столкнулись машины «ВАЗ 2107» и «УАЗ».

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Полицейские сообщили, что предварительно, водитель «семерки» не пропустил «УАЗ» на развороте по встречке. Оказалось, что водитель «ВАЗ» был пьян. Перед тем, как сесть за руль он отметил 40-летие. Показания алкотестера составили 0,96 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В его машине также находились две женщины с детьми. Девочек 10 и 11 лет с травмами доставили в больницу.

В ведомстве объяснили, что все обстоятельства этой аварии уточняются. Пока ясно лишь то, что пассажиры не были пристегнуты.

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#Анастасия Ильина#Дети#ДТП#ГИБДД#Тобольск#Происшествия
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