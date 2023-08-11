Отметил день рождения: пьяный водитель из Тобольска чуть не убил детей

Полицейские сообщили, что предварительно, водитель «семерки» не пропустил «УАЗ» на развороте по встречке. Оказалось, что водитель «ВАЗ» был пьян. Перед тем, как сесть за руль он отметил 40-летие. Показания алкотестера составили 0,96 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В его машине также находились две женщины с детьми. Девочек 10 и 11 лет с травмами доставили в больницу.