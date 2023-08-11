Он ездил за детьми: бизнесмен из Тюмени осужден за смертельное ДТП

На этой неделе «Наш город» сообщал, что в страшной аварии, которая произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, скончался предприниматель Сергей Бочаров из Каменска-Уральского. Мужчина возвращался с рыбалки, в машине он был вместе с двумя внуками 12 и 13 лет и 17-летней внучкой. Внедорожник KIA Sorento на большой скорости влетела в стоящую на обочине фуру. Он был с внуками на рыбалке в Тюменской области и возвращался домой. После аварии со знакомыми бизнесмена связались сотрудники ГИБДД. Две дочери предпринимателя потеряли в этой аварии своих детей. Одна из них живет в Каменске-Уральском, в машине погиб ее 12-летний сын. Спасательные жилеты и рыба были разбросаны по дороге после ДТП. Коллеги погибшего водителя сообщили, что он много времени проводил с внуками и часто на природу.