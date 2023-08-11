Он ездил за детьми: бизнесмен из Тюмени осужден за смертельное ДТП

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Владелец ООО «Промстройкомплект» Александр Ермолаев получил три года лишения свободы условно. Тюменский суд постановил, что бизнесмен виновен в смертельном ДТП, которое произошло на трассе Тюмень — Омск.
«Ермолаева Александра Борисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ. Приговорить к трем годам лишения свободы условно. Взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда в 1,5 млн рублей». — говорится в приговоре суда, сообщает Ура.ру.
Гендиректор ООО «Промстройкомплект» в ноябре прошлого года ехал на своём Lexus. В Большом Сорокино он хотел забрать детей от своих родителей. В районе Голышманово, по словам мужчины, ему захотелось в туалет. Он начал искать съезд с дороги, а после уже ничего не помнит. Его машина вылетела в кювет, он потерял сознание, а потом очнулся.
В суде следователи сообщили, что Lexus, на скорости почти 140 километров в час, на мокрой дороге выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с LIFAN. В аварии погиб водитель китайского автомобиля, у него диагностировали разрыв сердца и печени, оторвалась почка. Мужчина скончался на месте. В Lexus ехала жена бизнесмена, она выжила. По вменяемой статье Ермолаеву грозило до пяти лет реального лишения свободы. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся. Еще до процесса бизнесмен выплатил дочери погибшего миллион рублей. Девушка требовала еще два, но суд снизил сумму до 1,5 млн.
По данным СБИС, выручка «Промстройкомплект» в 2022 году составила 197 млн рублей (это уровень среднего бизнеса). Организация почти 8 лет занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве, в фирме работает 12 человек. Организация выполнила два госконтракта.
На этой неделе «Наш город» сообщал, что в страшной аварии, которая произошла на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, скончался предприниматель Сергей Бочаров из Каменска-Уральского. Мужчина возвращался с рыбалки, в машине он был вместе с двумя внуками 12 и 13 лет и 17-летней внучкой. Внедорожник KIA Sorento на большой скорости влетела в стоящую на обочине фуру. Он был с внуками на рыбалке в Тюменской области и возвращался домой. После аварии со знакомыми бизнесмена связались сотрудники ГИБДД. Две дочери предпринимателя потеряли в этой аварии своих детей. Одна из них живет в Каменске-Уральском, в машине погиб ее 12-летний сын. Спасательные жилеты и рыба были разбросаны по дороге после ДТП. Коллеги погибшего водителя сообщили, что он много времени проводил с внуками и часто на природу.
Внедорожник бизнесмена был полностью разбит, от него остался только багажник и задняя ось.