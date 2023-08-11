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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Около Тюмени в лесу снова загорелась большая свалка

Около Тюмени в лесу снова загорелась большая свалка

11 августа 2023, 12:27
Фото: Тюменка Елена Меншикова
О проблеме знают представители трех муниципальных образований.

В лесу посёлка Новотарманский (около 30 км от Тюмени) снова загорелась свалка. Об инциденте сообщила тюменка Елена Меншикова. Похожая ситуация здесь уже случалась 17 июля.

«Написали свои обращения куда только можно. Сегодня свалка снова горит! Жители вновь наслаждаются ароматами едкого дыма. На улице очень сильный ветер. Достаточно лишь одной искры, чтобы дома, находящиеся в непосредственной близости, загорелись», — сообщила Елена Меншикова.

Рядом находится лесничество.

На ситуацию отреагировали чиновники Тюменского района.

«Часть свалки, находящейся на неразграниченной земле, администрация Новотарманского МО ликвидирует в результате заключения муниципального контракта до конца года», — сообщили в администрации Тюменского района.

В 2022 году здесь был ландшафтный пожар площадью около двух тысяч квадратных метров. Тогда серьёзных последствий удалось избежать, здесь работали пять пожарных расчетов.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пожар#Александр Мязин
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