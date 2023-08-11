Молодой житель Тюмени скончался после драки на улице Щорса

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В областной столице будут судить трёх мужчин. Их обвиняют в умышленном причинении смертельных травм знакомому.
«По версии следствия, в ночь на 4 ноября 2022 года в ходе распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного по улице Щорса в городе Тюмени между тремя обвиняемыми 1992, 1983 и 2000 гг. рождения и 26-летним потерпевшим произошел конфликт из-за незначительного повода», — сообщают представители СКР по Тюменской области.
Мужчины нанесли знакомому множественные удары руками и ногами по голове. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу Тюмени, но он умер через 12 дней. В ближайшее время дело передадут в суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени застройщик перекопал вход в офис тюменской компании.