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Молодой житель Тюмени скончался после драки на улице Щорса

Молодой житель Тюмени скончался после драки на улице Щорса

11 августа 2023, 11:21
Фото: 1MI
Его сильно избили знакомые.

В областной столице будут судить трёх мужчин. Их обвиняют в умышленном причинении смертельных травм знакомому.

«По версии следствия, в ночь на 4 ноября 2022 года в ходе распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного по улице Щорса в городе Тюмени между тремя обвиняемыми 1992, 1983 и 2000 гг. рождения и 26-летним потерпевшим произошел конфликт из-за незначительного повода», — сообщают представители СКР по Тюменской области.

Мужчины нанесли знакомому множественные удары руками и ногами по голове. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу Тюмени, но он умер через 12 дней. В ближайшее время дело передадут в суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени застройщик перекопал вход в офис тюменской компании.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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