Лучшие районы Тюмени для проживания в частном доме

Климат в Тюмени отличается непредсказуемостью, что важно учесть, к примеру, при переезде. Зима редко бывает снежной, обычно температура не опускается ниже минус тридцати. Весна обычно затяжная, а лето — короткое. Погода может резко меняться в течение суток. Впрочем, этот фактор не снижает наплыва туристов в город, а также желающих купить здесь участок.