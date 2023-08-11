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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Лучшие районы Тюмени для проживания в частном доме

Лучшие районы Тюмени для проживания в частном доме

11 августа 2023, 08:07
Фото: 1MI
Лучшие районы Тюмени для проживания в частном доме
Лучшими районами частных домов в Тюмени считаются Центральный, Калининский и Восточный. Также в городе есть Ленинский район, однако здесь не ведется активная застройка.
Сюжет
Тюмень

Стоит пояснить, что Ленинский район не является самым популярным для покупки недвижимости в Тюмени, так как именно здесь сконцентрированы крупные промышленные предприятия и заводы.

Как известно, Тюмень называют сердцем Сибири. Именно этот город сохранил свою историческую самобытность, при этом активно развивается. В связи с этим жилье на его территории пользуется спросом. Город застраивается, проводится реконструкция парков, открываются новые скверы, культурные и социальные объекты.

Климат в Тюмени отличается непредсказуемостью, что важно учесть, к примеру, при переезде. Зима редко бывает снежной, обычно температура не опускается ниже минус тридцати. Весна обычно затяжная, а лето — короткое. Погода может резко меняться в течение суток. Впрочем, этот фактор не снижает наплыва туристов в город, а также желающих купить здесь участок.

Ниже представлена информация о том, сколько стоит недвижимость в Тюмени, насколько развита инфраструктура в каждом из районов города.

Частные дома в Центральном районе

Центральный район был образован в Тюмени в начале 70-х гг. Это исторический и культурный центр, где сосредоточены развлекательные заведения и основные достопримечательности.

В дополнение к этому именно здесь находятся главные административные учреждения Тюмени, а также больницы, университеты. Помимо этого, территория богата местами для прогулок — тут расположены набережная Туры, Цветной бульвар, музеи и парки.

Какие здесь дома

Этот район Тюмени является старым, из-за чего застройка отличается многообразием. Деревянные строения соседствуют с новыми многоэтажками. Часть занята частным сектором. Например, на улице Первомайской находится множество исторических зданий, а рядом — недавно построенные предприятия. В этом районе Тюмени много кирпичных домов, возведенных по индивидуальному проекту.

Стоимость покупки дома

Согласно информации, представленной на сайте объявлений по продаже недвижимости, стоимость дома в Тюмени может составлять в среднем от 700 тысяч до нескольких десятков миллионов рублей. Цена зависит от множества факторов — года постройки, материала, из которого сделан дом, его площади и т. д.

Удобство расположения Центрального района

Он комфортен для проживания и расположен непосредственно в центре города Тюмени. Здесь есть как исторические здания, так и современные жилищные комплексы, а также частный сектор.

Инфраструктура внутри района

Так как район является центральным в Тюмени, здесь развита инфраструктура. В нем работает множество крупных компаний, расположены бизнес-центры, тюменский ЦУМ и Центральный торговый дом.

Также имеются места для организации досуга — спортивный комплекс, парки, бульвар с аттракционами. Здесь же работают две школы и гимназия, детский сад. Также здесь находится здание городской администрации. Транспортная система развита, в районе курсирует более 30 городских маршрутов общественного транспорта.

Частные дома в Центральном районе ТюмениЧастные дома в Центральном районе Тюмени
Частные дома в Центральном районе Тюмени
Фото: 1MI

Частные дома в Калининском районе

Район был образован в середине 60-х гг. прошлого столетия, в настоящее время ведется реставрация исторических памятников города Тюмени. Кроме того, на окраине города активно ведется строительство домов коттеджного типа. При этом наибольшую площадь территории занимают спальные микрорайоны, где находится множество детских садов и школ, медорганизаций.

Какие здесь дома

В Тюмени в этом районе ведется застройка домами коттеджного типа. Это наиболее распространенный тип загородной недвижимости, которая по своей архитектуре может быть очень разнообразной. В дополнение к этому на этой территории есть предложения по продаже дач, зимних домов, таунхаусов.

Стоимость покупки дома

На сайте объявлений есть предложения по цене от 700 тысяч до 60 млн рублей. Стоимость зависит от множества параметров — площади здания и участка, материалов, используемых в строительстве, и т. д.

Удобство расположения Калининского района

В Калининском расположено два аэропорта — Рощино и Плеханово, а также железнодорожный вокзал. Развита транспортная инфраструктура — здесь построен выезд на федеральную трассу.

Инфраструктура внутри района

В дополнение к развитой транспортной сети здесь расположено множество объектов для отдыха: Затюменский парк, сквер Зеленый остров, Комсомольский сквер. В районе много торговых точек и социальных объектов.

Частные дома в Калининском районе ТюмениЧастные дома в Калининском районе Тюмени
Частные дома в Калининском районе Тюмени
Фото: 1MI

Частные дома в Восточном районе

Это самый молодой район города, который отличается малой площадью и сравнительно быстро застраивается. Ежегодно здесь появляются новые благоустроенные микрорайоны с инфраструктурой, проводятся работы по улучшению функционирования транспортной сети, строятся новые дороги.

Какие здесь дома

В целом на рынке недвижимости в этом районе достаточно много разных предложений. В зависимости от цели покупки дома можно выбрать летние дачи или коттеджи для круглогодичного проживания.

Стоимость покупки дома

На сайте объявлений представлены предложения от 5 до 50 млн рублей. На цену влияют этажность здания, материалы, наличие внутренней отделки, тип коммуникаций и т. д.

Удобство расположения Восточного района

Территория считается комфортной для проживания в Тюмени — как уже говорилось ранее, здесь развита транспортная сеть, расположено много социальных объектов, скверов и парков, туристических баз отдыха.

Инфраструктура внутри района

Восточный отличается развитой инфраструктурой. Здесь есть спортивный комплекс «Рубин», церкви, поликлиники, школы и детские сады. Развязка на улице Монтажников позволяет доехать до центра примерно за полчаса.

Частные дома в Восточном районе ТюмениЧастные дома в Восточном районе Тюмени
Частные дома в Восточном районе Тюмени
Фото: 1MI

Как выбрать хороший дом для проживания в Тюмени

Чтобы оценить качество строения, желательно обратиться к инженеру для проведения экспертизы. Помимо этого, рекомендуется оформить юридическое сопровождение — это поможет избежать возможных проблем с документами.

На какие параметры следует обратить особое внимание при выборе дома:

  • качество фундамента, материал, из которого он сделан;
  • наличие гидроизоляции окон, качество герметизации;
  • состояние крыши, наличие протечек на чердаке;
  • состояние коммуникаций, наличие ржавчины и хомутов на трубах.

Перед покупкой следует убедиться в том, что здание построено на законных основаниях с соблюдением СНиП, дом является собственностью владельца и не находится в залоге.

В какое время года лучше покупать дом в Тюмени

Специалисты рекомендуют приобретать частные дома в Тюмени в теплое время года, когда можно оценить состояние рельефа участка, плодородность почвы. Обычно пик продаж приходится на весну и лето. Однако зимой многие строительные компании предлагают большие скидки на недвижимость.

Как правильно оформить дом в собственность

Чтобы оформить частный дом в Тюмени в собственность в 2023 году, следует вызвать кадастрового инженера. Он занимается межеванием участка и составляет технический план. Обратите внимание, что план должен разрабатываться специалистами, имеющими лицензии. Перечень лицензированных экспертов представлен в базе Росреестра.

После подготовки техплана собственник подает заявление в МФЦ для получения почтового адреса. Далее нужно собрать документы для регистрации права собственности в Росреестре. Сделать это можно через «Госуслуги», МФЦ. При необходимости следует обратиться в органы местной администрации.

Потребуется предоставить заявление и паспорт, документы, подтверждающие право на владение недвижимостью, квитанцию об уплате пошлины.

#Тюмень#Загородная недвижимость#Дом#Калининский округ#Восточный микрорайон
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