Лучшие районы Тюмени для проживания в частном доме

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Стоит пояснить, что Ленинский район не является самым популярным для покупки недвижимости в Тюмени, так как именно здесь сконцентрированы крупные промышленные предприятия и заводы.
Как известно, Тюмень называют сердцем Сибири. Именно этот город сохранил свою историческую самобытность, при этом активно развивается. В связи с этим жилье на его территории пользуется спросом. Город застраивается, проводится реконструкция парков, открываются новые скверы, культурные и социальные объекты.
Климат в Тюмени отличается непредсказуемостью, что важно учесть, к примеру, при переезде. Зима редко бывает снежной, обычно температура не опускается ниже минус тридцати. Весна обычно затяжная, а лето — короткое. Погода может резко меняться в течение суток. Впрочем, этот фактор не снижает наплыва туристов в город, а также желающих купить здесь участок.
Ниже представлена информация о том, сколько стоит недвижимость в Тюмени, насколько развита инфраструктура в каждом из районов города.
Центральный район был образован в Тюмени в начале 70-х гг. Это исторический и культурный центр, где сосредоточены развлекательные заведения и основные достопримечательности.
В дополнение к этому именно здесь находятся главные административные учреждения Тюмени, а также больницы, университеты. Помимо этого, территория богата местами для прогулок — тут расположены набережная Туры, Цветной бульвар, музеи и парки.
Этот район Тюмени является старым, из-за чего застройка отличается многообразием. Деревянные строения соседствуют с новыми многоэтажками. Часть занята частным сектором. Например, на улице Первомайской находится множество исторических зданий, а рядом — недавно построенные предприятия. В этом районе Тюмени много кирпичных домов, возведенных по индивидуальному проекту.
Согласно информации, представленной на сайте объявлений по продаже недвижимости, стоимость дома в Тюмени может составлять в среднем от 700 тысяч до нескольких десятков миллионов рублей. Цена зависит от множества факторов — года постройки, материала, из которого сделан дом, его площади и т. д.
Он комфортен для проживания и расположен непосредственно в центре города Тюмени. Здесь есть как исторические здания, так и современные жилищные комплексы, а также частный сектор.
Так как район является центральным в Тюмени, здесь развита инфраструктура. В нем работает множество крупных компаний, расположены бизнес-центры, тюменский ЦУМ и Центральный торговый дом.
Также имеются места для организации досуга — спортивный комплекс, парки, бульвар с аттракционами. Здесь же работают две школы и гимназия, детский сад. Также здесь находится здание городской администрации. Транспортная система развита, в районе курсирует более 30 городских маршрутов общественного транспорта.
Район был образован в середине 60-х гг. прошлого столетия, в настоящее время ведется реставрация исторических памятников города Тюмени. Кроме того, на окраине города активно ведется строительство домов коттеджного типа. При этом наибольшую площадь территории занимают спальные микрорайоны, где находится множество детских садов и школ, медорганизаций.
В Тюмени в этом районе ведется застройка домами коттеджного типа. Это наиболее распространенный тип загородной недвижимости, которая по своей архитектуре может быть очень разнообразной. В дополнение к этому на этой территории есть предложения по продаже дач, зимних домов, таунхаусов.
На сайте объявлений есть предложения по цене от 700 тысяч до 60 млн рублей. Стоимость зависит от множества параметров — площади здания и участка, материалов, используемых в строительстве, и т. д.
В Калининском расположено два аэропорта — Рощино и Плеханово, а также железнодорожный вокзал. Развита транспортная инфраструктура — здесь построен выезд на федеральную трассу.
В дополнение к развитой транспортной сети здесь расположено множество объектов для отдыха: Затюменский парк, сквер Зеленый остров, Комсомольский сквер. В районе много торговых точек и социальных объектов.
Это самый молодой район города, который отличается малой площадью и сравнительно быстро застраивается. Ежегодно здесь появляются новые благоустроенные микрорайоны с инфраструктурой, проводятся работы по улучшению функционирования транспортной сети, строятся новые дороги.
В целом на рынке недвижимости в этом районе достаточно много разных предложений. В зависимости от цели покупки дома можно выбрать летние дачи или коттеджи для круглогодичного проживания.
На сайте объявлений представлены предложения от 5 до 50 млн рублей. На цену влияют этажность здания, материалы, наличие внутренней отделки, тип коммуникаций и т. д.
Территория считается комфортной для проживания в Тюмени — как уже говорилось ранее, здесь развита транспортная сеть, расположено много социальных объектов, скверов и парков, туристических баз отдыха.
Восточный отличается развитой инфраструктурой. Здесь есть спортивный комплекс «Рубин», церкви, поликлиники, школы и детские сады. Развязка на улице Монтажников позволяет доехать до центра примерно за полчаса.
Чтобы оценить качество строения, желательно обратиться к инженеру для проведения экспертизы. Помимо этого, рекомендуется оформить юридическое сопровождение — это поможет избежать возможных проблем с документами.
На какие параметры следует обратить особое внимание при выборе дома:
Перед покупкой следует убедиться в том, что здание построено на законных основаниях с соблюдением СНиП, дом является собственностью владельца и не находится в залоге.
Специалисты рекомендуют приобретать частные дома в Тюмени в теплое время года, когда можно оценить состояние рельефа участка, плодородность почвы. Обычно пик продаж приходится на весну и лето. Однако зимой многие строительные компании предлагают большие скидки на недвижимость.
Чтобы оформить частный дом в Тюмени в собственность в 2023 году, следует вызвать кадастрового инженера. Он занимается межеванием участка и составляет технический план. Обратите внимание, что план должен разрабатываться специалистами, имеющими лицензии. Перечень лицензированных экспертов представлен в базе Росреестра.
После подготовки техплана собственник подает заявление в МФЦ для получения почтового адреса. Далее нужно собрать документы для регистрации права собственности в Росреестре. Сделать это можно через «Госуслуги», МФЦ. При необходимости следует обратиться в органы местной администрации.
Потребуется предоставить заявление и паспорт, документы, подтверждающие право на владение недвижимостью, квитанцию об уплате пошлины.