«Квартал. В Слободе»: начинается строительство нового проекта от компании «Скандиа»

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Компания «Скандиа» представила новый проект в самом сердце Тюменской слободы, через дорогу от гимназии №4. В шаговой доступности уже есть вся инфраструктура: детские сады, поликлиника, торговые центры, скверы и экопарк, а также удобная транспортная развязка.
«Мы продолжаем заниматься тем, что у нас хорошо получается — продолжаем строить дома, исполнять взятые на себя обязательства. Наш новый комплекс состоит из двух очередей. Для этого квартала мы не только использовали наш опыт и то, что ценят жители наших жилых комплексов, но и добавили новых, свежих идей», — рассказал руководитель компании «Скандиа» Николай Никифоров.
Квартал «Скандиа. В Слободе» будет состоять из 2 домов, расположенных зеркально, формирующих закрытое, внутреннее пространство двора. Каждый дом предполагает 5 секций переменной этажности. Доминантами проекта станут две 24-этажные секции. Дворы будут закрыты, но без высоких давящих заборов.
«Переменная этажность позволит наполнять двор естественным светом, а симметрия двух домов придаст архитектуре упорядоченность, спокойствие и красоту. В квартале сочетается несколько архитектурных стилей: здесь есть классический штукатурный фасад с межэтажными поясами и современный кирпичный. Индивидуальный облик домам придаст микромассинг. Это локальные изменения в рельефе фасада: выступы, выемки и углы. Это все задает характер домам, делает их выразительными», — поделилась руководитель отдела продаж и маркетинга компании «Скандиа» Надежда Меняйлова.
В благоустройстве двора реализуется концепция парка, здесь будет приятно гулять и играть в любое время года. Благодаря 3-ярусному озеленению будет сформирована плавная и естественная природная среда, которая поддержит идею создания кусочка леса во дворе.
«Мы хотим создать кусочек леса во дворе, потому что архитектура она строгая и монументальная, а природа — мягкая и плавная. Все озеленение будет поделено на 3 яруса, верхний — это крупномерные деревья, второй — это кустарники, третий — многолетние цветы. Все растения подобраны так, чтобы все цвело последовательно и радовало жителей круглый год», — рассказала Надежда Меняйлова.
Для отдыха внутри двора предусмотрены скамейки, гамаки. Для любителей активного образа жизни продумана спортивная площадка, для малышей и школьников на детских площадках продуманы разные развивающие элементы. Игровые элементы на детских площадках направлены на развитие моторики, силы, ловкости и воображения.
Комфорт в приоритете
Во всех подъездах выделена колясочная-велосипедная. Это позволит сэкономить пространство квартиры для более полезных для дома вещей. Безбарьерный вход в подъезды позволит детям на роликах или мамам с колясками комфортно заходить в подъезд. На первых этажах, в лифтах и по всему периметру Квартала будут установлены камеры видеонаблюдения.
Все квартиры на первом этаже имеют террасу с отдельным входом. В секции на 24 этажа вход в такие квартиры предусмотрен через подъезды. Высота потолков 2,75 на типовом этаже, 3,65 на первом и 3 метра на последнем.
В Квартал «Скандиа. В Слободе» представлен большой выбор планировочных решений. В наличии квартиры площадью от 23 до 106 квадратных метров. Все планировочные решения предполагают наличие кухни-гостиной, где удобно проводить время с семьей и встречать гостей. В каждой квартире предусмотрена шумоизоляция в полу и стенах, разводка сетей выполнена под стяжкой пола — за счет этого уровень бытового шума будет значительно меньше.
Вместе с этим в каждой квартире большая площадь остекления, есть квартиры с французским балконом и местом под кондиционер. Квартиры на первом этаже имеют террасу и отдельный вход. Здесь можно организовать палисадник, устраивать пикник, читать или, например, заниматься йогой на свежем воздухе.
Для покупки квартиры в Квартале «Скандиа. В Слободе» можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой с первоначальным взносом 30% от стоимости квартиры. Также действуют варианты льготных форматов ипотек. Так по программе «Семейная ипотека» ипотечный кредит можно оформить по выгодной ставке от 1,6% годовых на период строительства или по ставке 4% на весь срок ипотеки. А по IT-ипотеке ставка составит 3%*.
Отдел продаж «Скандиа. В Слободе»: ул. Василия Малкова, 21, к.1, ст. 1
Телефон отдела продаж: +7 (3452) 69-76-77
Сайт проекта: https://scandia.life/
Больше новостей в телеграм-канале https://t.me/scandia_tmn
Проектная документация на наш. дом.рф
*Ставка от 1,6% годовых на срок кредитования от 12 до 360 месяцев доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком — партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готовое жилье у застройщика — партнера Банка: ООО «Специализированный застройщик „Скандиа у Озера“, при первоначальном взносе от 15%, а также при проведении сделки с услугой „Сервис электронной регистрации“. При отказе заемщика от услуги „Сервис электронной регистрации“ процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.
Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ.
Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.
Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.
Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 01.07.2023 по 31.07.24 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.