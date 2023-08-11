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Из-за ошибки тюменских врачей беременная женщина заработала рак

Из-за ошибки тюменских врачей беременная женщина заработала рак

11 августа 2023, 06:22
Фото: Артем Черненко / 1MI
Пациентке возместили ущерб в 2 млн рублей.

Ошибка врачей из Тюменской области стоила местной жительнице проблем со здоровьем. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, больницу обязали выплатить девушке компенсацию.

Осенью 2021 года девушка была поставлена на учет в ранние сроки беременности в ГБУЗ «Областная больница № 4» города Ишим. В этом медучреждении пациентка наблюдалась во время всего течения беременности. Оказалось, что из-за нарушений в работе врачей у девушки несвоевременно нашли рак. Судебно-медицинская экспертиза доказала халатность врачей.

— Проведенной судебно-медицинской экспертизой качества оказания медицинской помощи выявлены дефекты при медицинском наблюдении женщины в период беременности и послеродовый период, что повлекло несвоевременную диагностику злокачественной опухоли, и как следствие — более позднее начало лечения, создание риска прогрессирования заболевания, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ходатайство районной прокуратуры помогло девушке получить 2 миллиона рублей от больницы.

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#Анастасия Ильина#Врач#Ошибка#Пациенты#Общество
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