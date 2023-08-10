На боевом задании в зоне СВО погиб житель Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что на Украине погиб 42-летний стрелок-зенитчик зенитно-ракетной батареи Александр Кравченко из Тюменской области. Военного похоронили на его родине — в поселке Сибирском Ханты-Мансийского автономного округа.