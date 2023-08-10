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На боевом задании в зоне СВО погиб житель Тюменской области

На боевом задании в зоне СВО погиб житель Тюменской области

10 августа 2023, 06:25
Фото: 1MI
Похороны бойца состоялись в Абатском районе.
Сюжет
Тюмень
Фото: ВК Игорь Васильев

Житель Абатского района Александр Мельник погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Военный получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.

Похороны бойца состоялись накануне в Абатском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Васильев.

«Администрация Абатского МР выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким защитника Отечества. Вечная память нашему земляку», — сообщил Васильев.

Ранее «Наш Город» писал, что на Украине погиб 42-летний стрелок-зенитчик зенитно-ракетной батареи Александр Кравченко из Тюменской области. Военного похоронили на его родине — в поселке Сибирском Ханты-Мансийского автономного округа.

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#Валентина Бурнашева#СВО#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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