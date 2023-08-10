На боевом задании в зоне СВО погиб житель Тюменской области

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Житель Абатского района Александр Мельник погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Военный получил смертельное ранение при выполнении боевого задания.
Похороны бойца состоялись накануне в Абатском районе. Об этом сообщил глава муниципалитета Игорь Васильев.
«Администрация Абатского МР выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким защитника Отечества. Вечная память нашему земляку», — сообщил Васильев.
Ранее «Наш Город» писал, что на Украине погиб 42-летний стрелок-зенитчик зенитно-ракетной батареи Александр Кравченко из Тюменской области. Военного похоронили на его родине — в поселке Сибирском Ханты-Мансийского автономного округа.