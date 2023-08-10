В Тюменской области почти 5 тысяч жителей сельской местности получили доступ к 4G

На сегодня вышки сотовой связи есть в Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Уватском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском районах, в Голышмановском и Заводоуковском городских округах. До конца года они появятся ещё в 27 селах и деревнях Тюменской области.