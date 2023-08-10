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Posted 10 августа, 12:54

Published 10 августа, 12:54

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Тюменской области почти 5 тысяч жителей сельской местности получили доступ к 4G

В Тюменской области почти 5 тысяч жителей сельской местности получили доступ к 4G

10 августа 2023, 12:54
Фото: 1MI
С начала года в отдаленных поселениях Тюменской области были установлены 32 базовые станции. Почти 5 тысяч человек получили доступ к мобильному интернету и связи четвертого поколения стандартов 4G/LTE, сообщает пресс-служба департамента информатизации ТО.

На сегодня вышки сотовой связи есть в Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Уватском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском районах, в Голышмановском и Заводоуковском городских округах. До конца года они появятся ещё в 27 селах и деревнях Тюменской области.

«Основное условие для подключения сотовой связи по федеральному проекту — отсутствие скоростного мобильного интернета на территориях. Адресная программа формируется с учетом мнения граждан, которые голосуют за свои села и деревни как онлайн на портале госуслуг, так и очно, направляя письма в Минцифры РФ. Сейчас активно идет голосование за подключение населенных пунктов в 2024 году. Благодаря проекту цифровые услуги и сервисы становятся доступны жителям самых отдаленных районов региона, где проживает от 100 до 500 человек», — пояснил глава депцифры ТО Станислав Логинов.

До завершения онлайн-голосования осталось пять дней. Почти 3 тысячи тюменцев уже отдали свой голос за тот или иной малый населенный пункт.

Тюменцев просят проголосовать за подключение населенных пунктов к интернету
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#Ирина Швецова
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