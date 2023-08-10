В Тюменской области обновляют все социально-реабилитационные центры для детей

Posted 10 августа, 11:18
Published 10 августа, 11:18
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В план обновления Центров входят: капитальный и текущий ремонт, замена систем безопасности, закупка новой мебели, оборудования, предметов интерьера, чтобы ребятам, проживающим здесь было комфортно и уютно.
«С 2020 года на эти цели из регионального бюджета выделено более 135 млн рублей (почти 105 млн — на ремонт и более 30 млн на закупку оборудования)», — сказано в сообщении.
Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних оказывают помощь детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В некоторых случаях, ребята могут находиться здесь до полугода. На всё это время заботу о них берёт на себя государство.