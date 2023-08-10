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Posted 10 августа, 11:18

Published 10 августа, 11:18

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Тюменской области обновляют все социально-реабилитационные центры для детей

В Тюменской области обновляют все социально-реабилитационные центры для детей

10 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI
В Тюменской области работают всего четыре социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних — в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Омутинском. По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора, все эти учреждения будут модернизированы, сообщает пресс-служба главы региона.

В план обновления Центров входят: капитальный и текущий ремонт, замена систем безопасности, закупка новой мебели, оборудования, предметов интерьера, чтобы ребятам, проживающим здесь было комфортно и уютно.

«С 2020 года на эти цели из регионального бюджета выделено более 135 млн рублей (почти 105 млн — на ремонт и более 30 млн на закупку оборудования)», — сказано в сообщении.

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних оказывают помощь детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В некоторых случаях, ребята могут находиться здесь до полугода. На всё это время заботу о них берёт на себя государство.

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