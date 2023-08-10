В Казарово открылась долгожданная поликлиника

Жителям Казарово больше не надо каждый раз ездить в город за медицинской помощью. Теперь у них есть своя поликлиника, которую разместили №8 в микрорайоне, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Поликлиника открылась в Казарово месяц назад. Медучреждение заняло здание бывшей школы, которую три года переселили на другой адрес. К филиалу поликлиники прикреплены около полутора тысяч взрослых и тысяча детей. Их число становится больше с каждым днём. За месяц медицинскую помощь в филиале получили 360 взрослых и 430 детей, из них 130 обратились в кабинет неотложного приема и около сотни — вызвали врача на дом. Напомним, что в структуре отделения общей врачебной (семейной) практики филиала есть кабинет врача-педиатра, кабинет врача-терапевта, процедурный кабинет, в котором выделено время для проведения вакцинации, кабинет неотложной помощи с отдельным входом, лечебно-диагностический кабинет и кабинет раннего выявления заболеваний, где можно пройти первый этап диспансеризации. Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена областная отраслевая программа развития здравоохранения. По ней в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.