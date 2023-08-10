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Updated Сегодня, 07:48

В Тюмени на Червишевском тракте сбили двоих мужчин

Тюменские медики рассказали о состоянии пострадавших в ночном ДТП пешеходов

10 августа 2023, 07:45
Фото: ГИБДД

В Тюмени на Червишевском тракте сбили двоих мужчин

Они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Сюжет
ДТП

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня ночью на Червишевском тракте у ТЦ «Континент». Здесь под колеса автомобиля на пешеходном переходе попали двое мужчин 28 и 54 лет.

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов поступил на станцию скорой помощи в 00:52, через семь минут на место ЧП прибыли две бригады медиков. Мужчин доставили в ОКБ № 2. В настоящее время они находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.

По данным ГИБДД, предварительно, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. У 20-летнего водителя ВАЗ 21 099 стаж вождения 1 год. В этом году он 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе 8 — за превышение скорости. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что 7 августа в Тюменской области на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием большегруза и легковушки. В ДТП погибли четыре человека — 63-летний водитель легкового авто его трое его внуков.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#ДТП#Тюменская область
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