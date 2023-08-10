Тюменские медики рассказали о состоянии пострадавших в ночном ДТП пешеходов

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов поступил на станцию скорой помощи в 00:52, через семь минут на место ЧП прибыли две бригады медиков. Мужчин доставили в ОКБ № 2. В настоящее время они находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.