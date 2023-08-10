Тюменские энергетики пресекли хищения электричества на 7 млн рублей

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
«Россети Тюмень» выявили 54 случая безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в первом полугодии 2023 года. Общий объем ущерба составил 2,5 млн киловатт-часов, что равняется 6,9 млн рублей в денежном эквиваленте. Материалы по всем выявленным фактам специалисты компании передали в правоохранительные органы для наказания виновных.
Проблема незаконного подключения к сетям «Россети Тюмень» в большей степени распространена в Тюменской области. Энергетики регулярно проводят совместные рейды с представителями органов правопорядка, чтобы пресекать правонарушения. Всего за 6 месяцев 2023 года выявлено 23 факта безучетного потребления электроэнергии и 31 случай самовольного подключения к сетям энергокомпании.
Больше всего нарушений зафиксировано в Тюмени. В столице региона зарегистрирован и самый крупный случай энерговоровства за прошедший период. Житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре «Россети Тюмень» и похитил 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч рублей.
Безучетное и бездоговорное потребление наносит ущерб всем участникам рынка электроэнергии. Любые несанкционированные действия на энергооборудовании приводят к негативным последствиям: в первую очередь, ухудшается качество электроснабжения добросовестных потребителей. Кроме того, это может стать причиной пожаров, травм или гибели людей.
Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы до двух лет.
Сообщить о случаях воровства электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции среди работников можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте [email protected].