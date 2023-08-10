Скандальная тюменская порнозвезда нашла новый способ заработка

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:02
Тюменская порнозвезда Любовь Бушуева (Лора Тейлор) рассказала подписчикам в своих официальных соцсетях о новом виде заработка. Лора купила квартиру в подмосковном Одинцово и теперь намерена ее сдавать. Радостью от покупки и предложением о съеме жилплощади она поделилась с поклонниками.
— Принимаю поздравления. Приобрела двухкомнатную квартиру в Одинцово, очень рада этому событию. Ну, и, конечно же, собираюсь сдавать. Кому нужна? , — рассказала Тейлор.
Напомним, Любовь Бушуева родилась в Ишиме. Затем переехала в Екатеринбург, где некоторое время работала массажисткой и библиотекарем. А затем уехала покорять Москву.
В сентябре прошлого года издание «Nashgorod.ru» сообщало, что Тейлор собирается выпустить секс-игрушку в форме своих половых органов и попки. Поклонников актрисы такое предложение заинтересовало.