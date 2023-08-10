Скандальная тюменская порнозвезда нашла новый способ заработка

Тюменская порнозвезда Любовь Бушуева (Лора Тейлор) рассказала подписчикам в своих официальных соцсетях о новом виде заработка. Лора купила квартиру в подмосковном Одинцово и теперь намерена ее сдавать. Радостью от покупки и предложением о съеме жилплощади она поделилась с поклонниками.