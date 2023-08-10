nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:22

Published Сегодня, 02:22

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

Изображение материала

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 августа

10 августа 2023, 02:22
Фото: 1MI
На область надвигается холодный северный ветер.

В Тюменской области 10 августа будет холодно и дождливо

На Тюменскую область идут кратковременные дожди и холодный ветер.

Тюменцам 10 августа обещают кратковременные дожди в первой половине дня. По данным сервиса «Яндекс.погода», в город идет похолодание. Температура воздуха составит +20, что существеннее ниже показателей на прошедшей неделе. Северный ветер подует со скоростью 4,4 м/с. Влажность воздуха составит 49% в дневное время и 56% — в ночное. Ночью температура воздуха опустится до +16.

Магнитное поле в Тюмени будет спокойным.

На набережной Тюмени появились «зеленые островки» из-за обмеления Туры
Узнать подробнее

Жителей Тобольска 10 августа ждет понижение температуры. Температура воздуха опустится на несколько градусов. Напомним, что в течение дня этот показатель составлял от +20 до +28 градусов. Сегодня же температура воздуха будет от +18 до +20.

Еще синоптики прогнозируют переменчивую облачность и холодный ветер. Он придет с севера со скоростью 4,7 м/с.

Ночью температура опустится до +12. А ветер подует с северо-запада со скоростью 2,7 м/с. Влажность воздуха составит 47% в дневное время и 56% в вечернее.

Магнитное поле в Тобольске будет спокойное.

Полчища ос атаковали отдыхающих в Аптекарском саду Тобольска
Узнать подробнее

В Ялуторовске, как и в областной столице, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха сегодня составит +20%. А влажность воздуха — 49%. Ночью температура опустится до +15. Влажность воздуха в ночное время будет 70%.

Аналогичная ситуация наблюдается в соседнем Заводоуковске. Сюда придет северный ветер со скоростью 4,4 м/с. Температура воздуха составит +20. Влажность воздуха будет 50%. В течение дня возможны кратковременные дожди.

В этих городах также спокойное магнитное поле.

Жителей Ишима ждет температура воздуха +19. Влажность воздуха составит 53% в дневное время и 75% — в ночное. Кратковременные дожди придут и в эту область.

Читайте также:
В Тюмени УФАС не сдерживает повышение цен на разливное пивоВоенный медик из Тюмени спас от смерти 16 тяжелораненых бойцовБезрукий пассажир автобуса в Тюмени угрожал убить нерусских
#Погода#Погода в Тюмени#Анастасия Ильина
Подпишитесь
После взрыва в Подмосковье военные заводы предложили эвакуировать в ХМАО и Тюмень
Вчера, 09:55
«Запретить электросамокаты?»: в ГИБДД встретились с руководством шерингов
Вчера, 01:11
С топ-менеджеров тюменского банка требуют миллиарды рублей
Вчера, 12:20
«Толковых ребят мобилизовали»: В Тюмени появился дефицит квартир с хорошим ремонтом
Вчера, 02:10
Как собрать грибы и не угодить в больницу: токсиколог и диетолог дали советы тюменцам
Вчера, 01:00