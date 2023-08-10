Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 августа

Тюменцам 10 августа обещают кратковременные дожди в первой половине дня. По данным сервиса «Яндекс.погода», в город идет похолодание. Температура воздуха составит +20, что существеннее ниже показателей на прошедшей неделе. Северный ветер подует со скоростью 4,4 м/с. Влажность воздуха составит 49% в дневное время и 56% — в ночное. Ночью температура воздуха опустится до +16.