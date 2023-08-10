Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 августа

Posted 10 августа 2023, 02:22
Published 10 августа 2023, 02:22
Modified 10 августа 2023, 02:24
Updated 10 августа 2023, 02:24
Тюменцам 10 августа обещают кратковременные дожди в первой половине дня. По данным сервиса «Яндекс.погода», в город идет похолодание. Температура воздуха составит +20, что существеннее ниже показателей на прошедшей неделе. Северный ветер подует со скоростью 4,4 м/с. Влажность воздуха составит 49% в дневное время и 56% — в ночное. Ночью температура воздуха опустится до +16.
Магнитное поле в Тюмени будет спокойным.
Жителей Тобольска 10 августа ждет понижение температуры. Температура воздуха опустится на несколько градусов. Напомним, что в течение дня этот показатель составлял от +20 до +28 градусов. Сегодня же температура воздуха будет от +18 до +20.
Еще синоптики прогнозируют переменчивую облачность и холодный ветер. Он придет с севера со скоростью 4,7 м/с.
Ночью температура опустится до +12. А ветер подует с северо-запада со скоростью 2,7 м/с. Влажность воздуха составит 47% в дневное время и 56% в вечернее.
Магнитное поле в Тобольске будет спокойное.
В Ялуторовске, как и в областной столице, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха сегодня составит +20%. А влажность воздуха — 49%. Ночью температура опустится до +15. Влажность воздуха в ночное время будет 70%.
Аналогичная ситуация наблюдается в соседнем Заводоуковске. Сюда придет северный ветер со скоростью 4,4 м/с. Температура воздуха составит +20. Влажность воздуха будет 50%. В течение дня возможны кратковременные дожди.
В этих городах также спокойное магнитное поле.
Жителей Ишима ждет температура воздуха +19. Влажность воздуха составит 53% в дневное время и 75% — в ночное. Кратковременные дожди придут и в эту область.