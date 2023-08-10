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Под Тюменью в ДТП погиб пожилой мотоциклист-бесправник

10 августа 2023, 04:50
Фото: ГИБДД Тюменской области
Мужчине было 53 года.
Сюжет
Авария

В Тюменской области в 4 утра 10 августа произошло смертельное ДТП. В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что авария случилась в селе Луговом на улице Плодовой 22.

В этом районе 53-летний тюменец-бесправник сел за руль мопеда «Хонда». Мужчина не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм тюменец скончался на месте. В ведомстве пояснили, что сейчас идет проверка и выясняются все обстоятельства.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в ДТП погибли 4 человека. Скончался предприниматель Сергей Бочаров из Каменска-Уральского. Мужчина возвращался с рыбалки, в машине он был вместе с двумя внуками 12 и 13 лет и 17-летней внучкой.

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Видео: ГИБДД Тюменской области
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