Под Тюменью в ДТП погиб пожилой мотоциклист-бесправник

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск в ДТП погибли 4 человека. Скончался предприниматель Сергей Бочаров из Каменска-Уральского. Мужчина возвращался с рыбалки, в машине он был вместе с двумя внуками 12 и 13 лет и 17-летней внучкой.