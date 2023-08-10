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Пенсионер-рыбак из Тюменской области передал УАЗ и буржуйку для бойцов в зону СВО

10 августа 2023, 03:29
Фото: TG-канал администрации Заводоуковска
Пенсионер из Заводоуковска отправил на передовую машину
Тюменец купил новую машину, куда деть старую — вопросов не возникло.
Сюжет
Тюмень

Пенсионеер из Заводоуковска Вячеслав Трескин передал бойцам на передовую автомобиль УАЗ. В администрации города сообщили, что пенсионер — заядлый рыбак. Недавно он купил новую машину, куда деть старый автомобиль — вопросов не возникало.

— С супругой Анной Павловной однозначно решили отдать его в помощь бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Пенсионеры постоянно смотрят по телевизору новости и знают какая там ситуация, — поделился мыслями Трескин.
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Кроме автомобиля житель Заводоуковска передал на передовую металлические канистры, запасные части на авто. А еще пенсионер самостоятельно сшил три матраца и спальный мешок и сварил небольшую буржуйку

— От продажи много не выгадаю, да и к чему мне деньги, когда ситуация в стране такая?! А так ребята будут возить на машине раненных, боеприпасы, да всё, что нужно. Давно переживаю за бойцов на передовой. Рад, что смог оказать им помощь и внести небольшой вклад в общую победу, — рассказал пенсионер.

Машину отправили в автосервис, чтобы специалисты могли ее проверить. Затем авто отправят бойцам.

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#Анастасия Ильина#СВО#Гуманитарная помощь#Пенсионеры#Авто#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Военные#Тюмень
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