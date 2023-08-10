Пенсионер-рыбак из Тюменской области передал УАЗ и буржуйку для бойцов в зону СВО

Пенсионеер из Заводоуковска Вячеслав Трескин передал бойцам на передовую автомобиль УАЗ. В администрации города сообщили, что пенсионер — заядлый рыбак. Недавно он купил новую машину, куда деть старый автомобиль — вопросов не возникало.