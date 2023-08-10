На одной из главных улиц Тюмени появился арт-объект — гигантские руки

В Тюмени на одной из центральных улиц города — Республики появился новый арт-объект. Установили его владельцы местного кафе «Реалисты». Как рассказали сотрудники заведения, арт-объект, представляющий собой ладони, обнимающие дерево, — это, прежде всего, о будущем.