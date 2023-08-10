На одной из главных улиц Тюмени появился арт-объект — гигантские руки

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Тюмени на одной из центральных улиц города — Республики появился новый арт-объект. Установили его владельцы местного кафе «Реалисты». Как рассказали сотрудники заведения, арт-объект, представляющий собой ладони, обнимающие дерево, — это, прежде всего, о будущем.
— Для нас — это, прежде всего, о будущем! Из крохотной семечки вырастает тонкий молодой росток, качаемый ветрами и бурями он набирает силу, чтобы стать мощным деревом и принести миру свои плоды и семена, — поделились мыслями в официальных сообществах сотрудники кафе.
Официальная презентация объекта состоялась 9 августа.
— Пусть каждый тюменец, остановившись у этого дерева задумается. Пусть осознанное отношение к планете, к себе и друг к другу — станет для нас частью жизни, — подчеркнули сотрудники точки питания.
Местные власти уверены, что гигантские руки не вредят окружающей среде и конкретному дереву, вокруг которого построен арт-объект.
— Сегодня (9 августа) на улице Республики открыли арт-объект в форме рук, бережно обнимающих склонившееся дерево. Арт-объект, кстати, дереву не вредит. «Руки» ствола даже не касаются, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Владельцы кафе рассказали, что руки создал скульптор Михаил Сунцов. Местным жителям понравилась такая идея. Они даже придумали свои ритуалы на удачу, которые нужно сделать рядом с «руками»
— Во-первых, с ним надо сфотографироваться, а во-вторых, погладить пальцы «рук». Указательный палец, к примеру, укажет путь вперед, а мизинец поможет обрести друзей. Это отличный ритуал, чтобы день был приятным и теплым! — делятся впечатлениями горожане.