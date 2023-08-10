Экологи назвали районы Тюмени с самым грязным воздухом

Ранее «Наш Город» писал, что в мае этого в Тюмени из-за лесных и ландшафтных пожаров и смога предельная концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе быа превышена в 15 раз нормативные значения. Индекс AQI находитлся на отметке 161 при норме от 0 до 50.