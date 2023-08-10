Экологи назвали районы Тюмени с самым грязным воздухом

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
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Updated Сегодня, 04:27
30 случаев превышения установленных нормативов качества атмосферного воздуха было зарегистрировано на территории Тюменской области за первое полугодий 2023 года. Для сравнения, в 2022 году таких случаев было 19.
В двух случаях были выявлены превышения допустимых концентраций суммарного эффекта примесей в атмосферном воздухе: диоксид серы + диоксид азота + оксид углерода + фенол (в аналогичный период таких случаев зарегистрировано не было). Наиболее загрязненный атмосферный воздух бы выявлен в Заречной части города, центре, на Доме Обороны.
Также в течение полугода зарегистрировано 8 случаев загрязнения рек нитритным азотом, марганцем.
«Экстремально высокое загрязнение марганцем зафиксировано в реках Тура (2 случая — в черте Салаирки и Тюмени), Тобол (село Иевлево), Туртас (село Туртас), Демьянка (село Демьянское), Вагай (село Вагай), Исеть (село Исетское), Иска (Велижаны), Пышма (поселок Богандинский) „, — сказано в документе департамента недропользования Тюменской области. В этих же реках отмечено в этом году низкое содержание кислорода.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае этого в Тюмени из-за лесных и ландшафтных пожаров и смога предельная концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе быа превышена в 15 раз нормативные значения. Индекс AQI находитлся на отметке 161 при норме от 0 до 50.