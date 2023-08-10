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Экологи назвали районы Тюмени с самым грязным воздухом

10 августа 2023, 04:25
Фото: 1MI
Также озвучен перечень самых загрязненных рек региона.
Сюжет
Тюмень

30 случаев превышения установленных нормативов качества атмосферного воздуха было зарегистрировано на территории Тюменской области за первое полугодий 2023 года. Для сравнения, в 2022 году таких случаев было 19.

В двух случаях были выявлены превышения допустимых концентраций суммарного эффекта примесей в атмосферном воздухе: диоксид серы + диоксид азота + оксид углерода + фенол (в аналогичный период таких случаев зарегистрировано не было). Наиболее загрязненный атмосферный воздух бы выявлен в Заречной части города, центре, на Доме Обороны.

Также в течение полугода зарегистрировано 8 случаев загрязнения рек нитритным азотом, марганцем.

«Экстремально высокое загрязнение марганцем зафиксировано в реках Тура (2 случая — в черте Салаирки и Тюмени), Тобол (село Иевлево), Туртас (село Туртас), Демьянка (село Демьянское), Вагай (село Вагай), Исеть (село Исетское), Иска (Велижаны), Пышма (поселок Богандинский) „, — сказано в документе департамента недропользования Тюменской области. В этих же реках отмечено в этом году низкое содержание кислорода.
Размер ущерба от тюменских лесных пожаров практически в 2 раза превысил прошлогодний
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Ранее «Наш Город» писал, что в мае этого в Тюмени из-за лесных и ландшафтных пожаров и смога предельная концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе быа превышена в 15 раз нормативные значения. Индекс AQI находитлся на отметке 161 при норме от 0 до 50.

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#Общество#Новости тюмени#Качество#Экология#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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