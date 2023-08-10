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Рыбаки ловили рыбу, занесенную в Красную книгу

Двум тюменцам рыбалка обошлась в 5 млн рублей

10 августа 2023, 08:42
Фото: 1MI
Рыбаки ловили рыбу, занесенную в Красную книгу
Браконьеры добывали осетров, нельму и стерлядь.
Сюжет
Рыба

В Тюменской области два рыбака оштрафованы на крупную сумму за ловлю рыбы из Красной книги. В пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали, что два тоболяка Артем Дилье и Ильи Лунегов ловили рыбу в запрещенном месте на Иртыше.

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Приятели знали о том, что в этом месте запрещена рыбалка. Однако запрет их не остановил. Рыбаки выловили с апреля по июль текущего года 5 сибирских осетров и 6 особей нельмы 606 стерлядей.

В суде сообщили, что сумма штрафа от такой рыбалки составила 5,6 миллионов рублей. А кроме того рыбаки приговорены к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2,5 года. Отмечается, что в законную силу приговор еще не вступил.

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#Анастасия Ильина#Рыба#Рыбалка#Рыбаки#Деньги#Штраф#Еда
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