Двум тюменцам рыбалка обошлась в 5 млн рублей

В суде сообщили, что сумма штрафа от такой рыбалки составила 5,6 миллионов рублей. А кроме того рыбаки приговорены к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2,5 года. Отмечается, что в законную силу приговор еще не вступил.