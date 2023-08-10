nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Дочь убитого тюменского бизнесмена отсудила у его партнеров миллионы рублей

Дочь убитого тюменского бизнесмена отсудила у его партнеров миллионы рублей

10 августа 2023, 06:44
Фото: 1MI
Сумма, указанная в исковом требовании, превышала 90 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Дочь убитого в 2015 году владельца АЗС «Валерия К» Сергея Княжева отсудила у его бизнес-партнеров около 4,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Изначально сумма поданного иска составляла более 90 миллионов рублей.

Ответчиками в суде стали шесть человек. В числе которых: 56-летний экс-гендиректор тюменского ЗАО «Никифор» Юрий Мельников, 55-летняя бывший бухгалтер ЗАО «Никифор» Алла Новикова, 66-летняя пенсионерка Елена Пасларь. В период с октября 2025 по 29 марта 2016 года они похитили у ЗАО «Северное» денежные средства в размере более 11,4 миллионов рублей. Кроме того, в январе 2015 пытались оформить в собственность нежилое помещение, принадлежащее компании.

Истец просила взыскать с ответчиков в долевом порядке ущерб, причиненный преступлением 33,6 миллионов рублей, взыскать в пользу ее и брата моральный вред в размере по 10 миллионов рублей с каждого из ответчиков. Взыскать в пользу ЗАО «Северное» 1,49 миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые требования частично.

Напомним, тюменский предприниматель Сергей Княжев был застрелен в октябре 2015 года. Заказчиками убийства являлись его бизнес-партнеры. За убийство предпринимателя они заплатили киллеру 4 миллиона рублей.

Читайте также:
В Тюмени 19-летний призывник сбежал со сборного пункта, но захотел вернуться«Браво!»: слушание дела об избиении тюменского полицейского закончилось овациямиЖитель Тюменской области отсудил у больницы 800 тысяч рублей за смерть отца
#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Суд#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области
Сегодня, 01:00
«Запретить электросамокаты?»: в ГИБДД встретились с руководством шерингов
Вчера, 01:11
«Делают город неприступным»: горожане о новом крытом переходе на ж/д вокзале в Тюмени
Сегодня, 01:11
«Толковых ребят мобилизовали»: В Тюмени появился дефицит квартир с хорошим ремонтом
Вчера, 02:10
Как собрать грибы и не угодить в больницу: токсиколог и диетолог дали советы тюменцам
Вчера, 01:00
В Тюмени детей-сирот приравняли к умственно отсталым
Сегодня, 07:41