Дочь убитого тюменского бизнесмена отсудила у его партнеров миллионы рублей

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Дочь убитого в 2015 году владельца АЗС «Валерия К» Сергея Княжева отсудила у его бизнес-партнеров около 4,5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Изначально сумма поданного иска составляла более 90 миллионов рублей.
Ответчиками в суде стали шесть человек. В числе которых: 56-летний экс-гендиректор тюменского ЗАО «Никифор» Юрий Мельников, 55-летняя бывший бухгалтер ЗАО «Никифор» Алла Новикова, 66-летняя пенсионерка Елена Пасларь. В период с октября 2025 по 29 марта 2016 года они похитили у ЗАО «Северное» денежные средства в размере более 11,4 миллионов рублей. Кроме того, в январе 2015 пытались оформить в собственность нежилое помещение, принадлежащее компании.
Истец просила взыскать с ответчиков в долевом порядке ущерб, причиненный преступлением 33,6 миллионов рублей, взыскать в пользу ее и брата моральный вред в размере по 10 миллионов рублей с каждого из ответчиков. Взыскать в пользу ЗАО «Северное» 1,49 миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые требования частично.
Напомним, тюменский предприниматель Сергей Княжев был застрелен в октябре 2015 года. Заказчиками убийства являлись его бизнес-партнеры. За убийство предпринимателя они заплатили киллеру 4 миллиона рублей.