Дочь убитого тюменского бизнесмена отсудила у его партнеров миллионы рублей

Ответчиками в суде стали шесть человек. В числе которых: 56-летний экс-гендиректор тюменского ЗАО «Никифор» Юрий Мельников, 55-летняя бывший бухгалтер ЗАО «Никифор» Алла Новикова, 66-летняя пенсионерка Елена Пасларь. В период с октября 2025 по 29 марта 2016 года они похитили у ЗАО «Северное» денежные средства в размере более 11,4 миллионов рублей. Кроме того, в январе 2015 пытались оформить в собственность нежилое помещение, принадлежащее компании.