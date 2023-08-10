Денис Буцаев: РЭО и Ecoplatform установят 5 фандоматов в ВШЭ в Санкт-Петербурге

Согласно заявлению главы РЭО Дениса Буцаева, в этом году при содействии волонтеров-экологов «Делай!» стартовала программа развития студенческих экообъединений «Зеленая лига». Социально активные учащиеся, проявив себя в инициативе, могут получить раннюю профессиональную ориентацию в отрасли экологии, в частности — в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Студенты получат возможность на наглядных примерах изучить процессы формирования экономики замкнутого цикла. Благодаря программе стало возможным бесплатно установить фандоматы в российских высших и среднеспециальных учебных заведениях. «При поддержке РЭО первые 5 фандоматов будут установлены компанией Ecoplatform в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть фандоматов планируется установить в вузах по всей стране», — рассказал генеральный директор РЭО.