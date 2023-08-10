Денис Буцаев: РЭО и Ecoplatform установят 5 фандоматов в ВШЭ в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Питерский вуз стал первым участником программы по бесплатной установке фандоматов в высших и средних учебных заведениях РФ от «Зеленой лиги» РЭО
Согласно заявлению главы РЭО Дениса Буцаева, в этом году при содействии волонтеров-экологов «Делай!» стартовала программа развития студенческих экообъединений «Зеленая лига». Социально активные учащиеся, проявив себя в инициативе, могут получить раннюю профессиональную ориентацию в отрасли экологии, в частности — в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Студенты получат возможность на наглядных примерах изучить процессы формирования экономики замкнутого цикла. Благодаря программе стало возможным бесплатно установить фандоматы в российских высших и среднеспециальных учебных заведениях. «При поддержке РЭО первые 5 фандоматов будут установлены компанией Ecoplatform в Высшей школе экономики в Петербурге, а в дальнейшем сеть фандоматов планируется установить в вузах по всей стране», — рассказал генеральный директор РЭО.
Сотрудники и студенты вузов и колледжей по всей России получат возможность на постоянной основе сдавать наиболее распространенные виды вторсырья — пластиковую и алюминиевую тару, получая за это бонусы в приложении. Их можно будет обменивать на партнерские скидки и спецпредложения — от магазинов и заведений общественного питания до услуг цифровых сервисов. Об этом информирует издание gorod55.ru.
По словам Ивана Гусакова, гендиректора Ecoplatform, установив фандоматы компании в вузах, организация сможет донести до молодых людей значимость бережного отношения к экологии и к переработке вторичного сырья. «Студенты — будущее страны, поэтому установка фандоматов в университетах — это наш вклад в экологичное и чистое будущее», — отметил глава Ecoplatform.
Компания Ecoplatform производит установку фандоматов на территории учебных заведений в соответствии с положениями программы «Зеленый кампус» на бесплатной основе. Заявки на участие в программе принимаются от студентов и преподавателей любого высшего учебного заведения по электронной почте [email protected].
Следует отметить, что главной задачей РЭО является формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. Целью организации является достижение 100% сортировки отходов и снижение в два раза объемов ТКО, направляемых на полигоны, к 2030 году. Данных показателей невозможно достичь без построения экономики замкнутого цикла.