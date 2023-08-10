nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:11

Published Сегодня, 01:11

Modified Сегодня, 01:11

Updated Сегодня, 01:11

Изображение материала

«Делают город неприступным»: горожане о новом крытом переходе на ж/д вокзале в Тюмени

10 августа 2023, 01:11
Фото: Виктория Лачугина / 1MI

Горожане не оценили новый крытый переход на ж/д вокзале в Тюмени

Старый переход не вызывал головокружения и дезориентацию.
Сюжет
Тюмень

Лето подходит к концу и многие северяне, отдохнувшие в Тюмени, отправляются обратно домой на поезде. И, если раньше они жаловались на опасный открытый надземный переход, то новое строение вызвало еще большее негодование. Как пояснила в разговоре с Муксун.fm одна из гостей города, житель Югры, ожидания не оправдались.

«Раньше был открытый переход, да, он был опасный, но по сравнению с тем, что сейчас был гораздо удобней. Переход был короче, нужно было только подняться и спуститься. Но, идя по нему, не возникало ни головокружения, ни ощущения, того, что сейчас оступишься. С нами шли пожилые люди и семьи с детьми, и каждый из них ругался на эти лестницы. И я их понимаю. Те, кто проектировали и дали согласие на строительство, именно такими решениями не то, что вокзал, город делают неприступным», — рассказала Анна.

По словам провожающей ее дочери, когда объявили поезд, многие не знали, куда идти.

«Не было ни каких указателей, пришлось подходить к охране и задаваться вопрос: „А где находится пятый путь?“ Охрана, отвечая, улыбалась, потому что буквально за несколько минут до нас с тем же вопросом подходила многодетная семья. Мне ответили: „идите вон за ними“. И вся толпа, которая собралась вокруг нас, с детьми, сумками, бабушками и дедушками двинулась за той семьей. Когда поняли, что придется подниматься пришли в ужас. Людей много, лестница с поворотом, у всех — большие чемоданы. После первого подъема оказалось, что еще два этажа вверх, около 40 ступенек, а потом 90 ступенек вниз. Да, работали два лифта, но они для инвалидов. Не знаю, как добирались люди с ОВЗ, поезд стоял 20 минут, наверно, сильно волновались. Очередь была большая», — рассказала девушка.
Жители Тюмени возмущены планами по вырубке липовой аллеи у ж/д вокзала
Узнать подробнее

По сути, после ввода крытого перехода гости и горожане сильной разница не ощутили, наоборот, появилось еще больше вопросов. Собеседницы отметили, что вместо создания одной большой лестницы, у которой нет даже пандуса, проектировщики могли бы по бокам пустить транспортерную ленту или сделать эскалатор.

Напомним, ввод крытого пешеходного перехода на железнодорожном вокзале в Тюмени запустили в эксплуатацию осенью 2022 года. На строительство перехода РЖД выделили 143 млн рублей. Старый надземный переход решили не разрушать, однако у него демонтировали спуски на платформы. Теперь он лишь соединяет две части города.

Читайте также:
Безрукий пассажир автобуса в Тюмени угрожал убить нерусских«Браво!»: слушание дела об избиении тюменского полицейского закончилось овациями«Ограбление или цирк»: избитую и обворованную тюменку обвинили в присвоении 3 млн
#Виктория Лачугина#Общество#Туристы#Вокзал#Тюмень
Подпишитесь
После взрыва в Подмосковье военные заводы предложили эвакуировать в ХМАО и Тюмень
Вчера, 09:55
«Запретить электросамокаты?»: в ГИБДД встретились с руководством шерингов
Вчера, 01:11
С топ-менеджеров тюменского банка требуют миллиарды рублей
Вчера, 12:20
«Толковых ребят мобилизовали»: В Тюмени появился дефицит квартир с хорошим ремонтом
Вчера, 02:10
Как собрать грибы и не угодить в больницу: токсиколог и диетолог дали советы тюменцам
Вчера, 01:00
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 10 августа
Сегодня, 02:22