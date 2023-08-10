«Делают город неприступным»: горожане о новом крытом переходе на ж/д вокзале в Тюмени

Лето подходит к концу и многие северяне, отдохнувшие в Тюмени, отправляются обратно домой на поезде. И, если раньше они жаловались на опасный открытый надземный переход, то новое строение вызвало еще большее негодование. Как пояснила в разговоре с Муксун.fm одна из гостей города, житель Югры, ожидания не оправдались.