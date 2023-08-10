Банк ДОМ. РФ назвал регионы — лидеры по срокам накопления на жилье в новостройке

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
В ноябре–декабре прошлого года средний срок накопления на жилплощадь в новостройке составлял 5,3 года. Сейчас этот показатель снизился до пяти лет, однако он по-прежнему превышает средний уровень 2016–2019 годов, когда на квартиру нужно было копить 3,5 года. Эксперты Банка ДОМ.РФ проанализировали данные Росстата по доходам граждан и ценам на недвижимость и составили рейтинг регионов по срокам накопления на квартиры в новостройках.
Быстрее всего на жилье в этом секторе могут жители Тюменской области — для покупки квартиры им понадобится менее 3 лет. В число регионов — лидеров вошли также Красноярский край (менее четырех лет), Самарская область (4,7 года), Хабаровский край (4,9 года), Свердловская область (5 лет). Более пяти лет для накопления нужной суммы потребуется жителям Новосибирской области (5,2 года), Башкортостана (5,3 года) и москвичам (5,3 года).
Жители Ленобласти копят на жилье 5,4 года. У нижегородцев на это уходит шесть лет, у семей Краснодарского края — семь лет. Это регионы с самым продолжительным сроком накопления.
«Несмотря на повышенный по историческим меркам срок накопления на покупку квартиры за свои средства, доступность жилья остается высокой. Это обусловлено тем, что 90% сделок на первичном рынке проходят с привлечением ипотеки, а значит доступность жилья, в первую очередь, зависит от платежа, который по-прежнему не превышает 30% доходов средней семьи» — рассказал вице-президент Банка ДОМ.РФ Игорь Кузавов.
Банк ДОМ.РФ также составил рейтинг регионов по размеру доли платежей по ипотеке в семейных доходах. Самая маленькая доля ипотечного платежа оказалась в Тюменской области (15 процентов). В Санкт-Петербурге показатель равен 19 процентами, в Красноярском крае, столице и Хабаровском крае этот показатель составил 21 процент, в Свердловской области — 23 процента, в Ленобласти и Приморье — 24 процента. В число субъектов с самой большой долей платежа по ипотеке в доходах семьи вошли Нижегородская область (30 процентов), Краснодарский край и Татарстан с показателями 29 и 28 процентов соответственно.
По словам Игоря Кузавова, в ближайшие два года жилье будет становиться все более доступным. Однако ипотека по-прежнему останется недоступной для малообеспеченных семей, у которых доля ипотечного платежа в доходах превышает 60 процентов. Без адресных программ поддержки такие семьи не пойдут на улучшение жилищных условий.