Банк ДОМ. РФ назвал регионы — лидеры по срокам накопления на жилье в новостройке

В ноябре–декабре прошлого года средний срок накопления на жилплощадь в новостройке составлял 5,3 года. Сейчас этот показатель снизился до пяти лет, однако он по-прежнему превышает средний уровень 2016–2019 годов, когда на квартиру нужно было копить 3,5 года. Эксперты Банка ДОМ.РФ проанализировали данные Росстата по доходам граждан и ценам на недвижимость и составили рейтинг регионов по срокам накопления на квартиры в новостройках.