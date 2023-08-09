Военный медик из Тюмени спас от смерти 16 тяжелораненых бойцов

Раны обрабатываются банеоцином, полевой медик отмечает, что ему нередко приходится сталкиваться с неумением военных оказывать медпомощь при кровотечениях. Однажды прибежал к десантникам. Одному затянули жгутом бедро так, что кровь продолжала идти, еще зачем-то ногу скотчем обмотали. Если бы не помог, парень умер бы от потери крови. При подготовке бойцов нужно больше внимания уделять медицине. Еще я против деления линии боя на красную и желтую. Помощь нужно оказывать сразу же, на месте ранения бойца, и в максимально возможном объеме.