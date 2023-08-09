Военный медик из Тюмени спас от смерти 16 тяжелораненых бойцов

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Медик с позывным Док служит во взводе разведки. В зоне СВО он спас от смерти 16 тяжелораненых бойцов и оказал им первую помощь. Он проводил инструкцию для курсантов НВП «РОКОТ» в Тюмени, сообщает издание Вслух.ру.
Известно, что по специальности он врач анестезиолог-реаниматолог и много лет проработал в Центре медицины катастроф. Основной его профиль — срочные выезды на место ЧП и ДТП. Ранее в качестве добровольца от «Красного креста» помогал военным в Сирии.
В зоне СВО боец оказывает помощь раненым из своего и соседних подразделений, однажды пришлось вытаскивать сразу двоих.
«На мне легкий „плитник“ с защитой шеи, груди, спины и паха. Есть еще защита плеч, но я ей не пользуюсь. Она сковывает движения. Обматываю эвакуационную стропу на поясе. Это если и меня зацепят, чтобы ребята могли вытащить двоих или троих, когда ползу за двумя ранеными. Все знают, что я никого не брошу. Погибнуть не боюсь. Страшнее, когда рядом погибает твой товарищ. Если меня не задели, подползаю к раненому, останавливаю кровотечение», — сообщил Док изданию Вслух.ру.
Раны обрабатываются банеоцином, полевой медик отмечает, что ему нередко приходится сталкиваться с неумением военных оказывать медпомощь при кровотечениях. Однажды прибежал к десантникам. Одному затянули жгутом бедро так, что кровь продолжала идти, еще зачем-то ногу скотчем обмотали. Если бы не помог, парень умер бы от потери крови. При подготовке бойцов нужно больше внимания уделять медицине. Еще я против деления линии боя на красную и желтую. Помощь нужно оказывать сразу же, на месте ранения бойца, и в максимально возможном объеме.
Вот несколько рекомендаций от полевого медика.
«У аптечки не должно быть никаких молний, в стрессовой ситуации открыть молнию будет практически невозможно — она должна быть на липучках. На липучке аптечка крепится и к поясу, чтобы ее можно было снять и открыть двумя быстрыми движениями (не должно быть никаких креплений на пластиковых стяжках, так аптечку не сможете снять ни вы, ни ваши товарищи, которые будут оказывать помощь); носить тактическую аптечку следует на поясе сзади», — отметил Док.
Подсумок лучше крепить на «плитник» возле ключицы.
С помощью обычного российского ИПП можно быстро остановить кровотечение. Для обращения с ним нужна практика. Рекомендуется зажимать ИПП между плечом и шеей, также пережимается артерия сбоку на ребрах при ранении.