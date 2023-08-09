Ветеринар Наумова назвала, которые противопоказаны кошкам и собакам

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Как информирует NEWS.ru, эксперт добавила, что животным также противопоказаны чай и кофе.
По ее словам, многие люди дают кости животным в качестве лакомства, но это может стать причиной серьезных проблем. Острые осколки костей могут достаточно легко травмировать глотку, пищевод, желудок, кишечник, когда животные пытаются их проглотить, разжевать, раскусить, подчеркнула Наумова.
Она также указала, что в шоколаде содержится токсичный для животных теобромин, который может вызвать аритмию, судороги, рвоту, не исключен летальный исход.
«Кофе и чай: кофеин содержится не только в кофе, но и в других напитках, таких как чай и энергетические напитки. Он может вызвать повышенное сердцебиение, гиперактивность, рвоту и другие проблемы у животных», — добавила Наумова.
Кроме того, эксперт напомнила, что молоко и его производные, которые содержат лактозу, также могут вызвать у животных проблемы с пищеварением.