В Уватском районе пройдет реконструкция перехода ЛЭП через Иртыш

В ходе работ энергетики установят одиннадцать новых опор. Высота двух переходных конструкций ЛЭП будет достигать 94 метров, что сопоставимо с 30-этажным домом. На опорах смонтируют более 13 км инновационного провода, устойчивого к ветрам и грозовым перенапряжениям.