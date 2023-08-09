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В Уватском районе пройдет реконструкция перехода ЛЭП через Иртыш

9 августа 2023, 10:10
Фото: Россети Тюмень
Инвестиционный проект стоимостью около 997 млн рублей планируется реализовать до конца 2024 года.

«Россети Тюмень» реконструируют переход воздушных линий 110 кВ «Горная — Косач» и «Горная — Уват» через реку Иртыш. Объекты обеспечивают электричеством более шести тысяч жителей в пяти населенных пунктах, а также линейную производственно-диспетчерскую станцию «Уват» компании «Транснефть».

Инвестиционный проект стоимостью около 997 млн рублей планируется реализовать до конца 2024 года. Реконструируемый участок протяженностью более 3 км расположен в Уватском районе. Длина самого перехода через реку Иртыш составляет 1,5 км.

В ходе работ энергетики установят одиннадцать новых опор. Высота двух переходных конструкций ЛЭП будет достигать 94 метров, что сопоставимо с 30-этажным домом. На опорах смонтируют более 13 км инновационного провода, устойчивого к ветрам и грозовым перенапряжениям.

Для защиты перехода ЛЭП от размыва специалисты укрепят берега реки с помощью шпунтовых свай, а переходные опоры оснастят автономной системой светоограждения на основе солнечных панелей, ветрогенераторов и аккумуляторных батарей. В строительно-монтажных работах планируется задействовать 60 работников и 32 единицы спецтехники.

«Россети Тюмень» ведут непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Реконструкция перехода воздушных линий 110 кВ «Горная — Косач» и «Горная — Уват» через реку Иртыш позволит повысить надежность электроснабжения жителей Уватского района и ключевых объектов транспортировки углеводородов с месторождений Западной Сибири на нефтеперерабатывающие заводы центральной России.

#Россети#Россети Тюмень#Анастасия Ильина
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