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В Тюменской области появятся госномера с новым кодом региона

9 августа 2023, 03:57
Фото: 1MI
Их планируют ввести в оборот в следующем году.

В 2024 году в Тюменской области появятся автомобильные номера с новым госномером. Об этом рассказали в областной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что до конца текущего года номеров с кодом региона 72 должно хватить. Предварительно, в следующем году планируется выдавать номера с кодом 172.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что из-за прошедшего в прошлом месяце ливня многие автомобилисты потеряли свои госномера. Горожане делились в соцсетях фотографиями и информацией о пропажах и находках.

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#Анастасия Ильина#Авто#Машина
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