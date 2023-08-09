В Тюменской области появятся госномера с новым кодом региона

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В 2024 году в Тюменской области появятся автомобильные номера с новым госномером. Об этом рассказали в областной ГИБДД.
В ведомстве отметили, что до конца текущего года номеров с кодом региона 72 должно хватить. Предварительно, в следующем году планируется выдавать номера с кодом 172.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что из-за прошедшего в прошлом месяце ливня многие автомобилисты потеряли свои госномера. Горожане делились в соцсетях фотографиями и информацией о пропажах и находках.