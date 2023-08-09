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В Тюменской области от укусов клещей пострадали 2099 детей

9 августа 2023, 05:49
Тюменцы пострадали от укусов клещей больше, чем остальные жители региона
Взрослых тюменцев клещи покусали 10 тысяч раз.
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Дети

В Тюменской области от укусов клещей пострадали 13 тысяч 153 человека. Как сообщили в региональном филиале Роспотребнадзора, 2099 из пострадавших — дети. Статистика велась с начала сезона — с 16 марта.

Как отметили в ведомстве, тюменцы больше других жителей региона обращались с этой проблемой в медучреждения. Количество пострадавших тюменцев — 6399 человек. Тогда как тоболяки обращались по поводу присосавшегося клеща 1734 раза.

В Заводоуковском округе от паразитов пострадали 600 человек, а в Ишиме — 815 людей. В Ялуторовском районе с этой проблемой столкнулись 492 человека, в Уватском — 349 и в Исетском — 314 человек.

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В госучреждении ответили, что на 7 августа текущего года число заболевших клещевым энцефалитом жителей области составило 44 человека. При этом 59 человек заболели клещевым боррелиозом.

— В случае обнаружения клеща на своем теле необходимо обратиться за помощью к медработникам. Тюменцы могут прийти с этой проблемой в городскую инфекционную клиническую больницу (улица Комсомольская, 54а), — рассказали в Роспотребнадзоре.
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#Дети#Клещи#Укусы#Анастасия Ильина
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