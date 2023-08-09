В Тюменской области от укусов клещей пострадали 2099 детей

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В Тюменской области от укусов клещей пострадали 13 тысяч 153 человека. Как сообщили в региональном филиале Роспотребнадзора, 2099 из пострадавших — дети. Статистика велась с начала сезона — с 16 марта.
Как отметили в ведомстве, тюменцы больше других жителей региона обращались с этой проблемой в медучреждения. Количество пострадавших тюменцев — 6399 человек. Тогда как тоболяки обращались по поводу присосавшегося клеща 1734 раза.
В Заводоуковском округе от паразитов пострадали 600 человек, а в Ишиме — 815 людей. В Ялуторовском районе с этой проблемой столкнулись 492 человека, в Уватском — 349 и в Исетском — 314 человек.
В госучреждении ответили, что на 7 августа текущего года число заболевших клещевым энцефалитом жителей области составило 44 человека. При этом 59 человек заболели клещевым боррелиозом.
— В случае обнаружения клеща на своем теле необходимо обратиться за помощью к медработникам. Тюменцы могут прийти с этой проблемой в городскую инфекционную клиническую больницу (улица Комсомольская, 54а), — рассказали в Роспотребнадзоре.