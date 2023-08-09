В Тюмени УФАС не сдерживает повышение цен на разливное пиво

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года сладкие напитки тоже выросли в цене на 8%. В марте стоимость бутылки пива объемом пол-литра была 62 рубля. В целом, 55% среди всех купленных в первом месяце года алкогольных напитков — пиво.