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В Тюмени УФАС не сдерживает повышение цен на разливное пиво

9 августа 2023, 14:26
Фото: 1MI
По закону оно не подлежат государственному регулированию.

Тюменские антимонопольщики не могут сдержать рост цен на разливное пиво. Его стоимость не подлежит госрегулированию. Ранее отмечалось, что теперь литр пива в тюменских магазинах стоит 150 рублей.

«Согласно действующему законодательству РФ цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры, т. е. спроса и предложения. Исключение составляют только государственно регулируемые цены на услуги (тарифы) естественных монополий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Жалобы тюменцев на рост стоимости пива не поступали в ФАС.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года сладкие напитки тоже выросли в цене на 8%. В марте стоимость бутылки пива объемом пол-литра была 62 рубля. В целом, 55% среди всех купленных в первом месяце года алкогольных напитков — пиво.

В Тюмени пиво подорожало на 9%
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес
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