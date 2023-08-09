В Тюмени УФАС не сдерживает повышение цен на разливное пиво

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Тюменские антимонопольщики не могут сдержать рост цен на разливное пиво. Его стоимость не подлежит госрегулированию. Ранее отмечалось, что теперь литр пива в тюменских магазинах стоит 150 рублей.
«Согласно действующему законодательству РФ цены на товары не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами самостоятельно, исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры, т. е. спроса и предложения. Исключение составляют только государственно регулируемые цены на услуги (тарифы) естественных монополий», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Жалобы тюменцев на рост стоимости пива не поступали в ФАС.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала года сладкие напитки тоже выросли в цене на 8%. В марте стоимость бутылки пива объемом пол-литра была 62 рубля. В целом, 55% среди всех купленных в первом месяце года алкогольных напитков — пиво.