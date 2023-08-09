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В Тюмени перекроют дорогу на улице Мельничной

9 августа 2023, 12:33
Фото: 1MI
Здесь оптимизируют городские сети водоснабжения.

В областной столице на неделю перероют улицу Мельничную. Для объезда можно использовать межквартальные проезды и улицы Холодильную.

«В связи с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети в период с 20.08.2023 по 27.08.2023 будет прекращено движение на автомобильной дороге ул. Мельничной в районе пересечения с ул. Фабричной. Схемы объезда: ул. Холодильная, ул. Фабричная, межквартальные проезды», — сообщает «Тюмень — наш дом».

Ранее «Наш город» сообщал, что автомобильный мост на трассе Шадринск — Ялуторовск скоро откроют. Здесь нужно установить барьерные ограждения на подходах к объекту. Дорога связывает регион с Курганской областью.

Сразу две улицы перекроют в Заречной части Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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