В Тюмени перекроют дорогу на улице Мельничной

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В областной столице на неделю перероют улицу Мельничную. Для объезда можно использовать межквартальные проезды и улицы Холодильную.
«В связи с выполнением работ по оптимизации водопроводной сети в период с 20.08.2023 по 27.08.2023 будет прекращено движение на автомобильной дороге ул. Мельничной в районе пересечения с ул. Фабричной. Схемы объезда: ул. Холодильная, ул. Фабричная, межквартальные проезды», — сообщает «Тюмень — наш дом».
Ранее «Наш город» сообщал, что автомобильный мост на трассе Шадринск — Ялуторовск скоро откроют. Здесь нужно установить барьерные ограждения на подходах к объекту. Дорога связывает регион с Курганской областью.