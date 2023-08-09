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В Тюмени на улице Заречный проезд продлили ограничение для движения автотранспорта

9 августа 2023, 06:15
Фото: 1MI
В заречной части города перекрыли движение
Объезд можно совершить по улице Газовиков.
Сюжет
Автобус

В Тюмени на двух участках улицы Заречный проезд продлили ограничение движения. Как отметили в информационном центре правительства Тюменской области, меры продлятся до конца августа.

Так, на улице Заречный проезд, в районе дома №14 нельзя будет проехать до 20 августа. А в районе дома №33 участок дороги будет закрыт до 31 августа.

Отмечается, что в указанном районе ведутся работы по реконструкции теплосетей. Объехать Заречный проезд можно по улице Газовиков.

Фото: Информационный центр правительства ТО
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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что движение автобусов №77 и №39 будет изменено в связи с перекрытием дороги на улице Заречный проезд. Ни один из остановочных пунктов не выпадет из маршрута. Однако автобусы будут двигаться в объезд перекрытого участка.

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#Анастасия Ильина#Дороги#Ремонт#Авто#Автобус
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