В Тюмени на улице Заречный проезд продлили ограничение для движения автотранспорта

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что движение автобусов №77 и №39 будет изменено в связи с перекрытием дороги на улице Заречный проезд. Ни один из остановочных пунктов не выпадет из маршрута. Однако автобусы будут двигаться в объезд перекрытого участка.