В память о тюменском пожарном-коте Семене огнеборцы написали песню

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Тюменскому коту-пожарному Семену посвятили песню. В память о животном ее написал огнеборец из Ленинградской области Ростислав Балобин. Трогательный хит о пушистом герое стал гимном отряда «Семёнычи». Напомним, в память Семене в МЧС сформировали первый кошачий отряд «Семенычи».
В него пушистые члены команд из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о гибели кота-пожарного. Кот Семен из 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района попал под колеса автомобиля. Кота не стало в апреле этого года.
Ему было всего четыре года и буквально один день знаменитый тюменский кот-пожарный, дослужившийся до звания прапорщика, не дожил до своего Дня рождения.