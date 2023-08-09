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В память о тюменском пожарном-коте Семене огнеборцы написали песню

9 августа 2023, 09:17
Фото: МЧС Тюменской области
Хит стал гимном отряда «Семенычи».

Тюменскому коту-пожарному Семену посвятили песню. В память о животном ее написал огнеборец из Ленинградской области Ростислав Балобин. Трогательный хит о пушистом герое стал гимном отряда «Семёнычи». Напомним, в память Семене в МЧС сформировали первый кошачий отряд «Семенычи».

В него пушистые члены команд из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.

Видео: МЧС Тюменской области
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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о гибели кота-пожарного. Кот Семен из 135-й пожарно-спасательной части поселка Боровский Тюменского района попал под колеса автомобиля. Кота не стало в апреле этого года.

Ему было всего четыре года и буквально один день знаменитый тюменский кот-пожарный, дослужившийся до звания прапорщика, не дожил до своего Дня рождения.

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