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Тюменские власти будут следить за туристами по их банковским картам

9 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI
В регионе соберут данные о банковских транзакциях.

На данный момент власти ищут подрядчика, который предоставит данные о том, сколько денег и в каких местах тратят туристы. По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделят 2,7 млн рублей.

Согласно тендера № 32312655152, чиновники «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» хотят знать доходы туристов и гостей региона, какие суммы они везут с собой и на что тратят.

«Получение данных информационно-аналитического исследования по туристическому потоку Тюменской области (без автономных округов) на основе анализа транзакций по банковским картам», — сообщается в документации к закупке.

Будут исследованы траты гостей Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска. Заказчик хочет знать, где тратят больше денег и из каких регионов приезжают в Тюменскую область. Заявки принимаются до 18 августа.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице установят 60 знаков туристической навигации. На это потратят 1,6 млн рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Александр Мязин
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