Тюменские власти будут следить за туристами по их банковским картам

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
На данный момент власти ищут подрядчика, который предоставит данные о том, сколько денег и в каких местах тратят туристы. По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделят 2,7 млн рублей.
Согласно тендера № 32312655152, чиновники «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» хотят знать доходы туристов и гостей региона, какие суммы они везут с собой и на что тратят.
«Получение данных информационно-аналитического исследования по туристическому потоку Тюменской области (без автономных округов) на основе анализа транзакций по банковским картам», — сообщается в документации к закупке.
Будут исследованы траты гостей Тюмени, Тобольска, Ишима и Ялуторовска. Заказчик хочет знать, где тратят больше денег и из каких регионов приезжают в Тюменскую область. Заявки принимаются до 18 августа.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице установят 60 знаков туристической навигации. На это потратят 1,6 млн рублей.