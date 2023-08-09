Три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
В «Рощино» задерживается прибытие авиарейсов из ХАО и ЯНАО. Об этом сообщается в онлайн-табло аэропорта.
Опоздает самолёт ATR-72, который следует по маршруту Урай — Тюмень. Лайнер прибудет в «Рощино» ближе к 16:00. Лайнер Боинг 737 (№ ЮТ 542) из Нового Уренгоя задержится почти на 5 часов. Он прилетит в Тюмень к 18:15.
Самолёт Ан-24 из Тарко Сале прибудет в «Рощино» в 18:30.
8 августа «Наш город» сообщал, что в аэропорту задерживалось прибытие рейса, № ЮТ 542 из Нового Уренгоя. Сразу на три часа опаздывал самолёт авиакомпании «Ямал» № 2514. Утром самолёт №UT 8186 прибыл из Сочи с опозданием почти на 3,5 часа (в 05:00). О причинах задержки не сообщается.