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Три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

9 августа 2023, 10:19
Фото: 1MI
Один из них почти на 5 часов.

В «Рощино» задерживается прибытие авиарейсов из ХАО и ЯНАО. Об этом сообщается в онлайн-табло аэропорта.

Опоздает самолёт ATR-72, который следует по маршруту Урай — Тюмень. Лайнер прибудет в «Рощино» ближе к 16:00. Лайнер Боинг 737 (№ ЮТ 542) из Нового Уренгоя задержится почти на 5 часов. Он прилетит в Тюмень к 18:15.

Самолёт Ан-24 из Тарко Сале прибудет в «Рощино» в 18:30.

8 августа «Наш город» сообщал, что в аэропорту задерживалось прибытие рейса, № ЮТ 542 из Нового Уренгоя. Сразу на три часа опаздывал самолёт авиакомпании «Ямал» № 2514. Утром самолёт №UT 8186 прибыл из Сочи с опозданием почти на 3,5 часа (в 05:00). О причинах задержки не сообщается.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино#Аэропорт
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