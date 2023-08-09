Три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

8 августа «Наш город» сообщал, что в аэропорту задерживалось прибытие рейса, № ЮТ 542 из Нового Уренгоя. Сразу на три часа опаздывал самолёт авиакомпании «Ямал» № 2514. Утром самолёт №UT 8186 прибыл из Сочи с опозданием почти на 3,5 часа (в 05:00). О причинах задержки не сообщается.