«Толковых ребят мобилизовали»: В Тюмени появился дефицит квартир с хорошим ремонтом

В ОТР подчеркивают, что если раньше цена на вторичное жилье менялась в меньшую сторону, то новостройки не падали в цене никогда. Эксперты объясняют это общей экономической ситуацией в стране, а также нежеланием производителей снижать стоимость стройматериалов, которые пользуются спросом. Кроме того, риелторы выделяют еще одну причину высокой стоимости жилья, но уже на региональном уровне. Генплан Тюмени, составленный до 2040 года, предполагает большой объем строительства жилья и развития города, а значит, инвесторы заинтересованы в регионе и будут вкладывать сюда деньги, подогревая спрос на недвижимость.