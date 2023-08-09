«Толковых ребят мобилизовали»: В Тюмени появился дефицит квартир с хорошим ремонтом

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:10
В Тюмени в разы вырос спрос на покупку вторичного жилья с хорошим ремонтом. Риелторы подчеркивают, что стоимость самого ремонта кратно возросла. Причина банальна — в городе и области наблюдается дефицит «золотых рук», которые могут качественно и за приемлемую цену обновить квартиру.
Предприниматель, мастер ремонтной бригады Павел Гаак свою команду собрал еще в 2016 году. Заняли свою нишу на рынке услуг по отделке, электромонтажным и сантехническим работами в квартирах горожан и жителей региона. Однако коррективы в работу внесла спецоперация на Украине. Двое его коллег — профессиональный отделочник и электрик — по мобилизации отправились на фронт.
«С хорошими специалистами очень сложно. Сейчас остались больше ребята из ближнего зарубежья: толковых ребят мобилизовали. Мы нашли, конечно, замену, но очень сложно с ними — не дотягивают до требуемого уровня квалификации», — рассказал Гаак.
Еще прошлым летом, согласно данным сайта hh.ru, работа мастера оценивалась в пределах 3-8 тысяч рублей за квадратный метр при капремонте. По словам предпринимателя, сейчас в Тюмени средняя стоимость капитального ремонта достигает 7-12 тысяч рублей за квадратный метр.
Дефицит кадров в строительной отрасли отразился на спросе на недвижимость. Как подчеркнул риелтор, управляющий партнер агентства «Кулиговская и партнеры» Павел Боровиков, спрос на квартиры с хорошим ремонтом был и до СВО, но сейчас вырос кратно.
«Купить готовые метры с ремонтом зачастую дешевле, чем это делать самому. Во-вторых, когда покупают недвижимость в ипотеку, получается, что взять кредит и заехать в квартиру с ремонтом гораздо приятнее, чем въехать в ипотечную квартиру без ремонта и где-то еще взять денег [на ремонт]. Если раньше хороший ремонт грубо говоря, стоил 20 -30 тысяч рублей за квадрат, то сейчас стоимость доходит до 70-100 тысяч рублей за квадрат», — приводит свои данные риелтор.
Частный мастер по ремонту Василий Шевелев рассказывает, что чаше всего тюменцы интересуются стоимостью ремонта в «однушках» и двухкомнатных квартирах в домах, которые были построены не так давно. Корректировать ремонт иногда приходится на ходу из-за дороговизны или отсутствия необходимых стройматериалов. Проблема эта появилась с вводом санкций на фоне спецоперации.
«Что-то подорожало, что-то стало, наоборот, дешевле. Например, в сантехнике сейчас трудно найти швейцарские комплектующие. Цена на них взлетела. Но появились новые материалы из Китая, качество уже не то конечно, но вполне рабочее», — рассказал Шевелев.
Боровиков подчеркивает, что в регионе спрос на недвижимость с ремонтом будет только расти. Таких квартир в продаже сейчас мало. Особым спросом пользуется в Тюмени жилье в домах, построенных в 2010–2015 годах.
«Ожидать, что недвижимость подешевеет точно не стоит. Разница в цене между новостройками и вторичным жильем сейчас может достигать 30 процентов, поэтому сейчас многие смотрят на вторичный рынок недвижимости с большим оптимизмом, чем на новостройки», — подчеркивает эксперт.
В объединении риэлторов Тюменской области (ОРТ) области указывают, что в данный момент цена по новостройкам свыше 120,4 тысяч рублей за квадратный метр (год назад была 114, 2 тысячи рублей), по вторичной недвижимости — около 114,2 тысячи рублей (107,06 в 2022 году).
В ОТР подчеркивают, что если раньше цена на вторичное жилье менялась в меньшую сторону, то новостройки не падали в цене никогда. Эксперты объясняют это общей экономической ситуацией в стране, а также нежеланием производителей снижать стоимость стройматериалов, которые пользуются спросом. Кроме того, риелторы выделяют еще одну причину высокой стоимости жилья, но уже на региональном уровне. Генплан Тюмени, составленный до 2040 года, предполагает большой объем строительства жилья и развития города, а значит, инвесторы заинтересованы в регионе и будут вкладывать сюда деньги, подогревая спрос на недвижимость.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские риелторы прогнозируют резкий рост цен на новые дома и квартиры.