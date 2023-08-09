Сразу два автобуса загорелись в центре Тюмени

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Девятого августа появились сразу два сообщения о возгорании в автобусах Тюмени. На улице Республики загорелся маршрут №55, пассажиры сообщили об инциденте в МЧС. Пламя удалось потушить ещё до приезда пожарных расчётов.
Еще одно происшествие произошло на остановке Циолковского. Горела маршрутка № 65, здесь полностью выгорела кабина общественного транспорта. В инциденте никто не пострадал.
«Задымление произошло в автобусе на улице Профсоюзной, но это не связанно с ДТП», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
В середине мая в Тюмени загорелся маршрутный автобус №54 на Лесобазе. Все пассажиры выбежали из транспортного средства, о пострадавших не сообщается. На улице собралась пробка.