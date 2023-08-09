«Спрашивали про взрывчатку»: в «Тюменском деле» может появиться новый фигурант

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Источник редакции сообщил, что сегодня в 6 утра в Сургуте прошёл обыск у Леонида Бондоренко — друга Никиты Олейника, которому вменяют организацию террористического сообщества.
«Его увезли сотрудники ФСБ на допрос, перед этим изъяли телефон и компьютер. У него спрашивали что-то про взрывчатку и про связь с Никитой», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.
Напомним, что шестерых парней обвиняют в организации террористического сообщества и участия в нем. Двух тюменцев Дениза Айдына и Кирилла Брика еще в прошлом году задержали в ТЭЦ-2, по версии правоохранителей, у них было с собой самодельное взрывное устройство.
Инсайдер сообщил, что и ранее знакомым фигурантов дела поступали звонки от правоохранителей, но сегодняшний обыск стал неожиданностью. Известно, что сейчас у Леонида Бондаренко нет адвоката. Связи с ним на данный момент нет.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что одного из фигурантов дела — Романа Паклина, по ходатайству следователя, отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику Тюмени.