nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Изображение материала

«Спрашивали про взрывчатку»: в «Тюменском деле» может появиться новый фигурант

9 августа 2023, 05:46
Фото: nashgorod.ru
В «Тюменском деле» шестерых «террористов» может появиться новый фигурант

В «Тюменском деле» шестерых «террористов» может появиться новый фигурант

Сегодня в квартире еще одного молодого парня прошел обыск.

Источник редакции сообщил, что сегодня в 6 утра в Сургуте прошёл обыск у Леонида Бондоренко — друга Никиты Олейника, которому вменяют организацию террористического сообщества.

«Его увезли сотрудники ФСБ на допрос, перед этим изъяли телефон и компьютер. У него спрашивали что-то про взрывчатку и про связь с Никитой», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.

Напомним, что шестерых парней обвиняют в организации террористического сообщества и участия в нем. Двух тюменцев Дениза Айдына и Кирилла Брика еще в прошлом году задержали в ТЭЦ-2, по версии правоохранителей, у них было с собой самодельное взрывное устройство.

Инсайдер сообщил, что и ранее знакомым фигурантов дела поступали звонки от правоохранителей, но сегодняшний обыск стал неожиданностью. Известно, что сейчас у Леонида Бондаренко нет адвоката. Связи с ним на данный момент нет.

«Недуг или ловушка?»: почему фигуранта «Тюменского дела» отправили в психушку
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что одного из фигурантов дела — Романа Паклина, по ходатайству следователя, отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику Тюмени.

Читайте также:
«Следствие затянулось»: фигуранты «Тюменского дела» год проведут в СИЗОИз-за подготовки теракта в Тюмени СК возбудил уголовное дело«Меня били током»: дело о пытках фигуранта «Тюменского дела» возобновили
#Алиса Вернер#Тюменское дело#Происшествия#Терроризм#Тюменская область#Сургут
Подпишитесь
«Отдаем реку Казахстану?»: почему тюменские власти решили сдать в аренду участок Туры
Вчера, 08:12
«Запретить электросамокаты?»: в ГИБДД встретились с руководством шерингов
Сегодня, 01:11
Тюменский треш-стример в прямом эфире оскорбил кавказские народы и матерей
Вчера, 07:56
«Толковых ребят мобилизовали»: В Тюмени появился дефицит квартир с хорошим ремонтом
Сегодня, 02:10
Как собрать грибы и не угодить в больницу: токсиколог и диетолог дали советы тюменцам
Сегодня, 01:00
В Тюменской области появятся госномера с новым кодом региона
Сегодня, 03:57