«Спрашивали про взрывчатку»: в «Тюменском деле» может появиться новый фигурант

Напомним, что шестерых парней обвиняют в организации террористического сообщества и участия в нем. Двух тюменцев Дениза Айдына и Кирилла Брика еще в прошлом году задержали в ТЭЦ-2, по версии правоохранителей, у них было с собой самодельное взрывное устройство.